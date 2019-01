Stiri pe aceeasi tema

- Degeaba le curge același sange prin vene, Laura Lavric și Ecaterina Traian nu se au ca surorile. Se razboiesc de ani buni, s-au și judecat pentru calomnie, iar acum, intrepreta de muzica populara vrea sa-și dea sora in urmarire internaționala, ca sa poata lua de la ea banii ce i se cuvin. Laura Lavric,…

- Unul din cei mai vechi contrabandisti sarbi care actiona pe teritoriul judetului Mehedinti , dat in urmarire generala, a fost prins aseara in centrul municipiului Drobeta Turnu Severin de politistii de frontiera.

- Directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca nu crede ca va mai avea loc o greva generala, iar marti, la ora 14.00, va avea loc o noua runda de negocieri cu sindicalistii de la metrou.

- Pentru ca evenimentele dedicate Zilei Nationale a Romaniei sa se desfasoare in conditii optime, astazi la Constanta are loc repetitia generala pentru parada de 1 Decembrie. Militari, politisti sau jandarmi, cu totii sunt la datorie pentru ca evenimentul de sambata sa se desfasoare fara cusur. In trafic…

- Sindicatul de la metrou va relua discutiile cu noua echipa de la Ministerul Transporturilor. Olguta Vasilescu va prelua portofoliul Transporturilor de la Lucian Sova. Intrebata despre solutiile pentru bucuresteni, in conditiile in care sindicalistii de la Metrorex au anuntat declansarea grevei…

- Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca in urma sedintei avute dupa greva de avertisment de joi, s-a stabilit ca greva generala sa aiba loc saptamana viitoare, marti sau miercuri, intre orele 4:00 si 16:00.

- Sindicatele de la Metrou ar putea intra in greva generala in perioada 10 – 15 noiembrie, in cazul in care negocierile privind noul contract colectiv de munca vor eșua, a anunțat vineri liderul sindicatului Ion Radoi. Contractul colectiv de munca expira pe 27 octombrie. Sindicaliștii cer majorarea salariului…

- Localitatea Saelele, din judetul Teleorman, unde a copilarit Liviu Dragnea, a fost executata silit de societatea Tel Drum, dupa ce mai multe lucrari de canalizare realizate in comuna nu au fost achitate. Decizia Judecatoriei Turnu Magurele e definitiva, deoarece Primaria nu a facut contestatie.