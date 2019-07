Cântăreaţa Joss Stone afirmă că a fost expulzată din Iran Cantareata britanica Joss Stone afirma ca se simte "dezgustata" dupa ce a fost expulzata din Iran, unde urma sa sustina un concert in cadrul ultimei etape a turneului ei mondial, informeaza AFP.



Cantareata a fost retinuta pentru scurt timp dupa sosirea pe aeroportul din Kish, inainte de a fi expulzata in ziua urmatoare, potrivit unui mesaj publicat pe contul sau de Instagram, in conditiile in care autoritatile iraniene o banuiau pe artista ca intentiona sa cante in public.



In Iran, femeilor le este interzis sa cante singure in public, dupa Revolutia islamica din 1979.

- Intr-o inregistrare video publicata miercuri pe Instagram, artista in varsta de 32 de ani, care apare purtand o esarfa alba pe cap, spune: „Am fost retinuti, apoi am fost deportati". „Suntem constienti ca nu este posibil sa existe un concert public pentru ca sunt femeie, iar asta este ilegal in aceasta…

