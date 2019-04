Stiri pe aceeasi tema

- Mumford & Sons lanseaza un material video emoționant pentru piesa „Beloved”, cel de-al doilea single extras de pe albumul „Delta”, care a fost regizat de catre Charlotte Regan și filmat in Port Talbot. Videoclipul reflecta in mod fidel vizunea asupra morții prezentata in versurile piesei și, odata cu…

- Papusa Beebo, care a aparut prima oara in “Hey Look Ma, I Made It”, face ravagii in noul videoclip al lui Panic! At The Disco. Brendon Urie regreta ca l-a invitat pe “Beebo Grozavul” dupa ce s-a distrat prea mult in spatele scenei… Brendon Urie ajunge sa regrete decizia de a-i permite papusii Beebo…

- International Federation of the Phonographic Industry a anunțat cantarețul cel mai bine vandut in 2018. In top se mai afla artiști precum Ed Sheeran, Eminem, Lady Gaga. Organizatia care reprezinta interesele industriei de inregistrari muzicale la nivel global, International Federation of the Phonographic…

- Imagine Dragons lanseaza clipul piesei “Bad Liar”, in regia lui Ryan Reichenfeld. Clipul a fost filmat in Las Vegas si include o coreografie superba realizata de Marissa Osato si pusa in scena de dansatoarea Autumn Miller. Practic Miller danseaza in jurul unui barbat, in sala unui liceu. Miscarile de…

- Celine Dion va fi capul de afis al editiei din 2019 a festivalului British Summer Time, evenimentul fiind singura ocazie cu care cantareata canadiana va concerta anul acesta in Europa, informeaza marti Press Association, potrivit Agerpres. Artista se va alatura unor muzicieni importanti precum Florence…

- Filipinezul Manny Pacquiao si-a pastrat titlul WBA la categoria semimijlocie, dupa ce l-a învins la puncte pe americanul Adrien Broner, sâmbata, la Las Vegas (Nevada), scrie News.ro.În vârsta de 40 de ani, Pacquiao l-a dominat pe american, fiind declarat învingator…

- Producatorul sud-coreean Hyundai a prezentat, la targul CES din Las Vegas, conceptul unui Ultimate Mobility Vehicle, denumit Hyundai Elevate. Vehiculul dotat cu patru picioare robotizate și roți poate circula pe orice tip de teren și este construit pentru a fi folosit in situații de urgența in cazul…

- O companie nipona a prezentat la targul CES Las Vegas un robot plin de tehnologie numit Lovot care sa-i incurajeze pe oameni sa-l ia in brațe și sa-l dragaleasca. Robotul se numește Lovot și o percehe costa peste 5.500 de dolari in Japonia.