Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara de muzica si solista de muzica populara, Elena Ionescu Cojocaru, s a nascut pe 3 iulie 1950, in comuna 23 August, judetul Constanta.In anul 1972, a absolvit cursurile Facultatii de Muzica din Brasov, sectia pedagogica, fiind repartizata la Scolile Nr. 4 si Nr. 2 din Constanta. Apoi si a continuat…

- Ioana Bozga este o cantareata de muzica populara care a filmat o melodie in cabinetul unui stomatolog din Brasov. Piesa a ajuns virala pe retelele de socializare: peste 480.000 de vizualizari si peste 25.500 de share-uri.

- Doina Cernea, cunoscuta și ca Doina Cernea de la Giurgiu, a murit la varsta de 67 de ani. Cel care a facut anunțul sfașietor este Ilie Klement, promotorul folclorului local, printr-un mesaj emoționant. Zeci de artiști și-au exprimat regretul plecarii regretatei cantarețe, printre care se numara Silvana…

- "Am aflat cu tristete ca a murit inca o interpreta de muzica populara, Doina Cernea de la Giurgiu...Dupa o lunga si grea suferinta...O cunosc de multi ani, venea des in emisiunile mele...Dumnezeu s-o odihneasca in pace! Mergeti, dragi interpreti sa ii duceti o floare si sa ii aprindeti o lumanare…

- Cantareata de muzica populara, Lili Ciortan trece prin momente cumplite, scrie Romania TV.Sora sa a murit dupa ce a cazut de la etajul 4.Interpreta se afla la o petrecere cu politisti in momentul in care s a petrecut tragedia.Cantareata de muzica populara a aflat ca sora sa a murit abia la finalul petrecerii,…

- Cantareata de muzica populara, Lili Ciortan trece prin momente cumplite. Sora sa a murit dupa ce a cazut de la etajul 4. Interpreta se afla la o petrecere cu politisti in momentul in care s-a petrecut tragedia. Cantareata de muzica populara a aflat ca sora sa a murit abia la finalul petrecerii,…

- Sora interpretei de muzica populara Lili Ciortan a murit dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuieste, aflat in localitatea vasluiana Negresti. Elena Ciortan, in varsta de 70 de ani, a fost gasita de echipajele SMURD in stare critica. Cadrele medicale SMURD, acolo unde lucreaza si…

- Anunțul trist a fost facut de catre Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu Daniel Siminic. Barbatul a murit in urma unui infarct. Cunoscuta interpreta de muzica populara si-a pierdut un foarte bun prieten și colaborator. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii…