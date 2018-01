Stiri pe aceeasi tema

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- O cunoscuta artista a industriei muzicale romanești și-a unit destinele cu alesul sau departe de ochii oamenilor și departe de casa. Cantareața a ales ca destinație pentru marele eveniment Canada.

- Sarbatoare in familia Cristinei Vasiu! Mama acesteia, Daniela, implinește, astazi, 46 de ani, iar cantareața nu iși mai incape in piele de fericire. Deși se afla departe de țara, in Statele Unite ale Americii, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.

- Una dintre cele mai apreciate cântarețe internaționale, Celine Dion, trece prin momente grele. Artista este bolnava, iar medicii i-au interzis sa mai cânte o perioada. Astfel, îndragita cântareața a fost nevoita sa-și anuleze numeroase concerte pentru a se îngriji de…

- Vesti triste in lumea muzicii! Indragita artista, Lari White, a murit la varsta de 52 de ani. Cantareata fusese diagnosticata cu o forma rara si agresiva de cancer in luna septembrie a anului trecut.

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Yamira a avut parte de socul vietii ei! Artistei i s-a propus sa intretina relatii intime cu propriul ei tata, contra sumei de 150.000 de euro. Bruneta a povestit totul despre aceasta intamplare ciudata, intr-o emisiune tv.

- Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii ’60-’70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate și a facut furori la Paris, unde a impresionat cu piese precum „Ploaia și noi” sau „Țarancuța”. In acea ...

- Talentul Alinei Eremia a depasit granitele tarii si a ajuns pana in Mexic. Thalia, celebra cantareata de muzica latino, a postat astazi pe contul sau de Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa “Equivocada”, pe care aceasta a cantat-o.

- Andreea Banica a avut probleme serioase cu podoaba capilara. Vedeta a marturisit de la ce a pornit, din cauza faptului ca s-a coafat intens multa vreme si a purtat mese, parul ei a inceput sa se degradeze considerabil.

- Cantareata de 23 de ani lanseaza astazi primul single din cariera. Artista de origine elvetiana cu radacini albaneze ne aduce ca prim single un amestec de R&B si Pop, combinat cu elemente Deep House si un hook de vioara orientala ce dau touch-ul final al piesei “No One”. O artista independenta si autofinantata,…

- Daca ai cont pe Instagram, nu se poate sa nu te fi luat și pe tine febra curațeniei! “Eu i-am dat follow,ea nu mi-a dat mie”, “Eu ii dau mai multe like-uri, ea se face ca nu-mi vede postarea“ Și uite-așa sfarșești, de multe ori, facand curațenie in lista ta, o curațenie care va ajunge la un numar mic.…

- Tanara cantareata de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu sotul ei Ionut Miclaus au ajuns la urgente dupa ce au fost agresati de cinci luptari MMA, doi dintre ei fiind fratii Prian – George Adrian si Tudor Mihai, ultimul fiind si politist in Cluj. Sotul artistei a primit mai multe lovituri in…

- Una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Gorj, Reli Gherghescu, iși declara iubirea pe rețelele de socializare. Dovada ca este indragostita de iubitul ei, Cristi Vladu, consta in mesajele postate pe pagina personala de Facebook. Cei doi au vizitat ieri Peștera Muierilor,…

- Selena Gomez a fost fotografiata de catre paparazzi, in timp ce facea baie intr-un costum de baie negru, care se mula perfect pe formele acesteia. Insa, mai multe priviri curioase au cazut asupra unei cicatrici de pe coapsa dreapta.

- Tatal Denisei, Emilian Raducu, lasa sa se inteleaga ca regretata cantareata ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Mai mult decat atat, tatal artistei sustine ca boala nu avea cum sa-i rapuna copilul intr-un timp atat de scurt si ca exista…

- Celebra cantareața Rihanna este in doliu. Unul dintre verișorii artistei a murit. Anuntul trist a fost facut chiar de artista, pe conturile de socializare ale artistei. Ravon Kaiseen Alleyne, verisorul Rihannei in varsta de 21 de ani, a fost impuscat mortal in Barbados, iar la scurt timp celebra artista…

- Cantareata americana Mariah Carey a luat decizia de a canta din nou in celebra piata Times Square din New York, pentru a intampina Noul An si a face uitat recitalul sau penibil oferit de Revelionul 2017, relateaza AFP. Recitalul sau de anul trecut, programat in celebra in Time Square chiar…

- O membra a grupului contestatar rus Pussy Riot, Maria Aliohina, a fost arestata miercuri la Moscova, dupa ce a arborat o pancarta in fata sediului Serviciului Federal de Securitate (FSB), pentru a marca 100 de ani de la infiintarea predecesorului acestuia, politia politica sovietica CEKA, informeaza…

- Desenele animate pentru copii ''Peppa Pig'' ii fac pe pacienAii britanici sAƒ aibAƒ aAYteptAƒri nerealiste faAAƒ de serviciile medicale, estimeazAƒ publicaAia academicAƒ British Journal of Medicine in cel mai recent numAƒr, apAƒrut luni, informeazAƒ AFP. Nu trebuie sAƒ vAƒ imaginaAi cAƒ medicul vostru…

- Frumusetea nu tine cont de varsta! Chiar daca a ajuns la 39 de ani, Anca Neacsu, arata demential! Recent, fosta componenta a trupei A.S.I.A. a intors toate capetele barbatilor intr-un centru comercial din Capitala. Imaginile surprinse de reporterii Spynews.ro sunt senzationale!

- Pe Catalin Botezatu l-am intalnit la Muzeul Simțurilor din București unde a revenit la perioada copilariei, testand toate activitațile din locație, scrie libertatea.ro. Citeste si Catalin Botezatu a facut marele anunt: Ea este mama viitorului meu copilul. Surpriza URIASA "In vortex…

- Desenele animate pentru copii ''Peppa Pig'' ii fac pe pacienții britanici sa aiba așteptari nerealiste fața de serviciile medicale, estimeaza publicația academica British Journal of Medicine in cel mai recent numar, aparut luni, informeaza agerpres.ro.

- Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca a vorbit despre starea sa de sanatate. Artista a suferit de cancer, dar a reusit sa se vindece. Cu toate acestea, au existat zvonuri ca se simte in continuare foarte rau.

- Ticy, primul iubit al Denisei Raducu, pare sa fi trecut peste moartea fulgeratoare a artistei. De curand, artistul a devenit tata și de atunci posteaza numai poze cu bebelușul pe contul sau de Facebook. Micuțul i-a readus zambetul pe buze artistului.

- Au muncit trei ani la noua casa, dar s-au vazut impliniti! Alina Sorescu si Alexandru Ciucu si-au mutat fetitele in noul „cuibusor”, chiar in pragul sarbatorilor de iarna, asa cum au stabilit. Cantareata a marturisit ca cele doua fetite, Carolina si Raisa, s-au acomodat in cele din urma in noul loc.

- Selena Gomez a fost desemnata ‘Femeia Anului’ la gala Billboard’s Music Award 2017, informeaza contactmusic.com. Premiul i l-a inmanat cea care i-a donat un rinichi, Francia Raisa, dar si Elle Fanning. Cantareata in varsta de 25 de ani a spus, potrivit sursi citate: „Nu as putea fi mai fericita… Vreau…

- Brithney Spears, cantareata care a implinit varsta de 36 de ani, si-a indeplinit visul! Cantareata isi dorea sa cante intr-o rochie neagra, iar cand ceasul a aratat ora 12:00, Brithney a incantat cu vocea sa inconfundabila.

- Cantareata a vorbit despre cat de dificil i-a fost sa treaca prin acele momente, dar acum este bine si increzatoare, scrie spynews.ro. Claudia Ghitulescu se lasa in mana Lui Dumnezeu si spune ca asteapta ziua cand va reusi sa devina mama. Citeste si Fabrica de facut copii de la Sovata: Tamponul…

- La sediul DIICOT este și soțul acesteia. In același dosar este cercetat și soțul ei, Ștefan Tache, acesta fiind suspectat de grup infracțional organizat, inșelaciune și spalare de bani, au precizat sursele menționate. In cauza ar fi vizate și alte persoane. Sursa: Mediafax…

- Andra Gogan este "Selena Gomez" a Romaniei. La fel ca marea vedeta de peste ocean, Andra face senzatie in desenele animate de pe Disney, insa nu cu prezenta fizica, precum Selena, ci cu vocea, pe care a "imprumutat-o" multor personaje.A CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi imagini…

- Interpreta de muzica ușoara Mirabela Dauer a fost foarte buna prietena cu Stela Popescu. Pierderea marii actrițe a marcat-o profund. Cantareața de muzica ușoara Mirabela Dauer, buna prietena cu legendara actrița, este profund marcata de dispariția acesteia. „Ridic ochii spre cer și refuz sa cred ca…

- Nico se confrunta cu probleme serioase de sanatate. Cantareata a primit cea mai ingrozitoare veste din partea medicilor. Acestia i-au spus artistei ca se confrunta cu o afectiune grava la inima, potrivit Kanal D. Toata lumea stie cum arata fiica lui Nico, dar putini stiu cine este sotul artistei…

- O cântareata egipteana, Shaimaa Ahmed, a fost retinuta timp de o saptamâna dupa ce a aparut într-un videoclip muzical indecent, prin care ar fi &"incitat la desfrâu&".

- Cantareața pop egipteana Sherine Abdel Wahab a fost trimisa in judecata in țara sa pentru ca a spus in timpul unui concert in strainatate ca a bea apa din Nil ar putea fi periculos pentru sanatate, au anunțat surse judiciare, relateaza AFP, citeaza agerpres.ro.

- Cu o ilustratie muzicala de exceptie, realizata de Eugen Dan Dragoi, vocile fiind asigurate de Cristina Bleandura, Florin Bobei si corul Facultatii de Arte din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos”, spectacolul te trimite cu gandul la desenele animate Disney. In plus, grafica digitala realizata de Andrei…

- Britney Spears are o noua pasiune și a inceput deja sa și caștige bani din asta. Cantareața a inceput sa picteze, iar primul ei tablou s-a vandut pentru suma de 10.000 de dolari, NYDailyNews.com. Cantareața in varsta de 35 de ani a publicat pe Instagram un clip in care … picteaza, o ipostaza in care…

- Indragita interpreta de muzica populara, Reli Gherghescu, a fost invitata, și in acest an, sa cante la cheful organizat de unii dintre angajații Complexului Energetic Oltenia, de Ziua Meseriei. Pentrua „scapa” de bancnotele oferite de petrecareți pentru dedicații, cantareața a bagat banii in san, lasand…

- Una dintre cele mai indragite catarete din industria muzicala romaneasca este in culmea fericirii dupa ce iubitul si-a luat inima in dinti si a cerut-o in casatore. Acum, dupa ce s-a vazut cu doritul inel pe deget, vedeta a facut marturisiri uluitoare despre marele eveniment de care se ocupa in cel…

- Antonia a avut si ea momentele ei in care a demonstrat ca este o fetita rebela! Artista si-a ingrijorat familia cand a disparut de acasa, iar mama ei a fost sunata in zorii zilei ca sa o recupereze. Cantareata a facut aceste dezvaluiri din trecutul ei la emisiunea “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de…

- Cantareata americana Beyonce a confirmat ca va fi vocea leoaicei Nala, alaturi de Donald Glover care va fi Simba, in „Regele leu/ The Lion King”, produs de compania Disney, scrie digi24.ro.Beyonce a folosit Facebook pentru a confirma zvonurile legate de proiect.