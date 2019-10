Cantareața Demi Lovato a fost botezata in apele Raului Iordan, din Israel, și a anunțat acest lucru cu mare entuziasm pe Instagram. La 27 de ani, vedeta a fost botezata in Iordan. „Sunt o cantareața americana”, a scris ea pe rețeaua de socializare, dupa cum arata Libertatea . „Sunt creștina și am radacini evreiești. Cand mi s-a oferit posibilitatea incredibila de a vizita locurile despre care am citit in Biblie cand eram mica, am acceptat imediat. Este ceva absolut magic in Israel”. Demi și-a continuat mesajul astfel: „Niciodata cu am simțit o așa conexiune cu Dumnezeu, ceva care imi lipsea de…