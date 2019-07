Cântăreaţa Cardi B a anulat un concert, invocând existenţa unor riscuri de securitate Cantareata rap Cardi B a anulat marti un concert programat in orasul Indianapolis din estul Statelor Unite, invocand riscuri la adresa sigurantei sale, a anuntat artista americana prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, informeaza AFP. Politia din Indianapolis a confirmat pe aceeasi retea de socializare ca evenimentul a fost anulat din cauza unui "risc neidentificat". "Nu exista niciun pericol imediat pentru siguranta publicului, nu exista niciun incident. O ancheta este in curs de desfasurare", a adaugat politia. "Imi pare rau pentru azi", a scris pe Twitter artista nascut in Bronx.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

