Cântăreața Britney Spears s-a internat, de bună voie, într-o clinică de psihiatrie Cantareața americana Britney Spears s-a internat voluntar intr-o clinica de psihiatrie, pentru a-și dedica un timp "propriei persoane", dupa ce tatal acesteia a fost pe punctul de a muri, potrivit Reuters. In luna ianuarie, Spears a anunțat ca iși anuleaza toate concertele și angajamentele artistice pentru a petrece timp cu familia sa, dupa ce tatal ei, Jamie, a fost pe punctul de a muri in noiembrie 2018, cand a suferit o ruptura de colon, conform Mediafax. Citește și: Tudorel Toader a RABUFNIT pe tema numirii lui Kovesi procuror european pe criterii politice: 'Noi primim aceste… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

