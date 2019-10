Stiri pe aceeasi tema

- Natalie Imbruglia a anuntat, marți seara, pe Instagram, ca a devenit mama pentru prima oara. Cantareața a nascut un baietel. "Bine ai venit pe lume, Max Valentine Imbruglia. Inima imi explodeaza de fericire", a scris Natalie Imbruglia pe Instagram, acolo unde a publicat și o fotografie adorabila cu…

- Grupul "Heathrow Pause" a anuntat ca intentioneaza sa forteze suspendarea zborurilor de pe Heathrow "in replica la lipsa progresului constructiv al guvernului in problema urgentei de mediu si climatice declarate de parlament pe 1 mai".Laurence Taylor, comisar adjunct in cadrul Politiei…

- Arestat în Londra acum un an, faimosul interlop român nu a fost extradat nici pâna acum de autoritatile britanice.Florin Ghinea, zis Ghenosu, a scapat de extradare dupa ce ar fi înghitit o unghiera în timp ce era în penitenciarul Belmarsh din Londra. Gardienii…

- Politia Metropolitana din Londra, cunoscuta si sub numele de Scotland Yard, a raportat sambata ca pagina sa web, contul de Twitter si cel de email au fost tinta unui atac cibernetic, informeaza Press Association si EFE, preluate de Agerpres.

- Guvernul britanic a denuntat vineri "confiscarea inacceptabila a doua nave", una britanica si una liberiana, de catre Iran. "Sunt extrem de preocupat de confiscarea a doua nave de catre autoritatile iraniene in Stramtoarea Ormuz", a declarat seful diplomatiei de la Londra, Jeremy Hunt, intr-un comunicat,…

- A avut loc premiera din Londra a filmului live-action „The Lion King“, in care Beyonce (37 de ani) isi imprumuta vocea pentru personajul Nala, eveniment in cadrul caruia au fost prezenti cantaretul Elton John (72 de ani) si Ducesa Meghan Markle (37 de ani), alaturi de Printul Harry (34 de ani). Cantareata…