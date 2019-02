Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga a fost foarte emoționata cand a aflat ca a fost nominalizata la premiile Oscar pentru rolul sau din A Star Is Born, conform Dailymail. Cantareața, de 32 de ani, a povestit ca a dormit prea mult...

- Cantareata americana de jazz Nancy Wilson, castigatoare a trei premii Grammy, a murit joi in resedinta sa din California la varsta de 81 de ani, a anuntat agentul ei de presa, citat de Reuters. Interpreta...

- Rapperul american Kendrick Lamar a primit vineri cele mai multe nominalizari - opt - la cea de-a 61-a editie a premiilor Grammy, informeaza agentiile de presa internationale. Artistul american a fost nominalizat inclusiv la categoria "albumul anului" pentru coloana sonora a filmului "Black…

- Quincy Jones a intrat in panteonul industriei de divertisment din Statele Unite, in care au fost incluse de-a lungul anilor nume ilustre, prin intermediul unei ceremonii ce a avut loc marti, in timpul careia renumitul muzician american si-a lasat amprentele mainilor si picioarelor in cimentul din fata…

- Actrita americana de film, Scarlett Johansson s a nascut pe 22 noiembrie 1984. S a remarcat prin rolul ei din filmul The Horse Whisperer 1998 , regizat de Robert Redford, devenind una dintre cele mai solicitate tinere actrite de la Hollywood, dupa criticile favorabile primite pentru rolurile din Ghost…

- Denisa Tanase, una dintre surorile din trupa Bambi, a primit inelul mult-dorit de la iubitul ei, Mircea, cu care traiește o poveste de dragoste perfecta. Cantareața Denisa Tanase traiește o poveste de iubire cu Mircea Branzei , patronul unui salon de infrumusețare. Cei doi formeaza un cuplu de la…

- Cantareata americana Ariana Grande, in varsta de 25 de ani, a fost desemnata „femeia anului“ 2018 de catre revista Billboard. Premiul ii va fi acordat pe 6 decembrie, in cadrul galei „Woman in Music“ din New York.