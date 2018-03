Stiri pe aceeasi tema

- In urma centralizarii și inregistrarii rezultatelor de la Olimpiada Județeana de limba rusa moderna a fost stabilit lotul olimpic care va reprezenta județul Suceava la etapa naționala a competiției, ce va avea loc in perioada 30 martie - 3 aprilie, la Sighetu Marmației, județul Maramureș. Lotul ...

- „O bordura normala din beton, la ciclurile normale inghet-dezghet sau din cauza materialului antiderapant se deterioreaza si nu tine nici un an sau doi. Trebuie sa refacem bordurile, dar de data aceasta sa folosim materiale de calitate, ca in Vest, care sa tina in timp“. Un alt proiect refacut de…

- Iașiul se va infrați cu Houston. Primarul din Iași, Mihai Chirica, și omologul sau din Houston, Sylvester Turner, au semnat miercuri, Memorandumul de Cooperare dintre cele doua orașe. Momentul marcheaza demararea de activitați comune intre cele doua orașe, in urmatorii doi ani. La sfarșitul perioadei,…

- "Ca urmare a nearborarii, in data de 14 martie 2018, a Drapelului Romaniei, alaturi de Drapelul Ungariei, drapel arborat in mai multe locuri din centrul municipiului Targu Secuiesc, incalcandu-se, astfel, prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national…

- Primarul general nu a vorbit despre marile restante ale Primariei Capitalei, care potrivit ultimelor studii, sunt cauzele congestiei urbane: lipsa unui transport in comun viabil cu benzi dedicate, lipsa pistelor pentru biciclete, faptul ca trotuarele sunt pline de masini parcate, iar cei care doresc…

- Evenimentul organizat la Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” din Huși a cuprins recitarea de catre elevi a poeziilor proprii, momente muzicale, precum și o istorie a marțișorului și a zilei de 8 Martie. Cele mai frumoase desene și marțișoare hand-made realizate de elevi au fost premiate. Diplome au primit…

- Ziua internaționala a Femeii sarbatorita la Ulmeni : Președintele PMP Maramureș, primarul Lucian Morar a oferit o petrecere de neuitat pentru sute de domnișoare și doamne!VIDEO+FOTO Ca intotdeauna și de data aceasta primarul Lucian Morar , a demonstrat ca știe sa aprecieze femeia. A organizat o petrecere…

- A șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta™ aduce din nou finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori, parinți și alți susținatori ai unitaților de invațamant pot…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, afirma ca este satula de jocurile politice care se duc in Primarie, noteaza Noi.md. Edilul a facut un apel catre aleșii locali din Consiliul municipal Chișinau (CMC) sa lase jocurile și protestele politice și sa aprobe proiectul privid procurarea…

- Doi elevi din Teleorman, unul de la Colegiul Tehnic General D.Praporgescu și altul de la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria vor susține probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului de Bacalaureat, in prima zi de reluare a cursurilor, potrivit inspectorului școlar…

- Valentin Traistaru, primarul comunei Buzescu: “Sistemul meu de comunicare este unul si acelasi cu toti locuitorii comunei” in Politic / – Domnule primar Valentin Traistaru, comuna Buzescu este deja cunoscuta si arhicunoscuta, chiar si peste hotare. De stiut, se stie de ce. Interesant ar fi…

- V. S. Principesa Maria, cea mai mica dintre fiicele fostului Rege Mihai I, a fost prezenta miercuri, 14 februarie, in doua localitați din județul Prahova, la Campina și la Valea Doftanei. Conform reprezentanților Familiei Regale, la Campina, Principesa Maria a vizitat Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu”,…

- Proiectul "10 pentru folclor", editia a III-a, a debutat luni, 12 februarie, la Colegiul National „Mihai Eminescu" Suceava. La eveniment au participat zeci de artisti din Bucovina, Maramureș, Ardeal și Bucovina de Nord (Cernauti), oficialitati locale și judetene și zeci de ...

- Dupa mai multe luni de dezbateri, timp in care liberalii tot au cautat motive pentru a explica de ce se impotrivesc ideii ca Societatea de Servicii Publice sa ia in administrare drumurile și parcurie, PNL a gasit, in sfarșit, raspunsul. L-a dat intr-o conferința de presa susținuta astazi, prin glasul…

- Un numar de 1248 de elevi din județ s-au inscris la sesiunea iunie –iulie 2018 a examenului de Bacalaureat. Probele orale de evaluare a competențelor incep luni, 12 februarie (a.c.). Inscrierea candidaților pentru examenul național de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie – iulie, s-a realizat in perioada…

- Social-democratul Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant din Senat, a declarat luni ca, in cazul incidentului de la liceul din Copsa Mica, elevii nu trebuie sanctionati. "Nu stiu daca s-a finalizat Comisia de disciplina din unitatea scolara respectiva. Nu trebuie sanctionati elevii",…

- Primarul municipiului Calarași, Daniel Ștefan Dragulin, a semnat, la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, contractul de finanțare pentru obiectivul ”Inființare creșa in municipiul Calarași, județul Calarași”. Contractul de finanțare semnat este pentru Programul Național de Dezvoltare…

- "In urma analizei raportului Comisiei de cercetare disciplinara constituita la nivelul Liceul Tehnologic «Nicolae Teclu» Copsa Mica, Consiliul de administratie al institutiei a hotarat in sedinta din 29.01.2018 sa nu se aplice nicio sanctiune pentru doamna profesor diriginte", a anuntat Inspectoratul…

- „In ceea ce priveste situatia elevelor implicate in incidentul din 18.01.2018, Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, intrunit in sedinta din 29.01.2018, a analizat situatia si a votat aplicarea unei sanctiuni de mustrare scrisa si scaderea notei la purtare…

- Primarul din Piatra Neamț a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu. Faptele s-au petrecut inca in vremea in care Dragoș Victor Chitic. Potrivit procurorilor, Chitic, ajutat de angajați ai Primariei dar și de un notar și un evaluator a cedat un teren al municipalitați catre un om de afaceri.…

- Un grup de persoane suspecte de contrabanda a fost oprit de polițiștii de la punctul de trecere al frontierei de la Sighet, moment in care grupul a devenit agresiv și a inceptu sa atace autoritațile, potrivit evz.ro Barbații suspectați de contrabanda au devenit imediat violenți și au inceput sa ii loveasca…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, Biblioteca "Sever Ursa" Maieru si Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru, organizeaza miercuri, 31 ianuarie 2018, ora 13:00, in sala festiva a…

- De cand tot schimba PSD-ul guverne continuam sa speram ca mai rau decat cel care a fost, nu se poate: și ei iți demonstreaza de fiecare data ca, ba da, se poate. Bunaoara, Liviu Pop: ai fi crezut ca la Educație n-are cum sa dea PSD-ul peste altul mai certat cu limba romana decat sindicalistul din Maramureș…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a spus in plenul Parlamentului, ca "prin noul Guvern Dragnea, domnul Liviu Pop de la Maramures pare sa fi fost inlocuit tocmai cu varul sau de la Suceava", facand astfel trimitere la greselile gramaticale ale celor doi. Aceasta i-a transmis Vioricai Dancila ca,…

- De cand tot schimba PSD-ul guverne continuam sa speram ca mai rau decat cel care a fost, nu se poate: si ei iti demonstreaza de fiecare data ca, ba da, se poate. Bunaoara, Liviu Pop: ai fi crezut ca la Educatie n-are cum sa dea PSD-ul peste altul mai certat cu limba romana decat sindicalistul din Maramures…

- Clujul, capitala mondiala a matematicii. Circa 700 de elevi din peste 100 de tari vor concura simultan in Polivalenta Vineri a avut loc la Cluj Arena conferinta de lansare a Olimpiadei Internationale de Matematica 2018, ce va avea loc in perioada 3-14 iulie la Cluj-Napoca. …

- Primarul din Piatra Neamț a inaugurat trei toalete la o școala gimnaziala din oraș. La evenimentul organizat cu mare fast de edil au participat și oficiali din cadrul Consiliului Local și din cadrul Inspectoratului Școlar Neamț. Dragoș Chitic, primarul din Piatra Neamț, a facut mai multe fotografii…

- Primaria Municipiului Dej a demarat lucrarile in cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „Someș” Dej”. Proiectul depus in cursul anului 2016 la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locala, are o valoare…

- In Romania sunt 2.418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior, conform unei postari a ministrului Educatiei, Liviu Pop, pe pagina sa oficiala de Facebook. Toate judetele apar pe lista rusinii, atasata unui mesaj ce contine si o promisiune a ministrului.

- Primarul general interimar, Silvia Radu, reacționeaza la declarațiile reprezentantilor PL din Consiliul municipal Chisinau. Aceștia au acuzat-o de incompetența, iar motivul, potrivit lor este ca la o saptamina dupa ninsoare, strazile nu sint inca curațate, anunța NOI.md In replica, primarul general…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, participa astazi, 24 ianuarie 2018, la evenimentele organizate cu prilejul marcarii a 10 ani de la semnarea Acordului de infrațire intre municipiile Iași și Chișinau.

- Consiliul local al municipiului Alexandria va dezbate, in ședința de marți, 23 ianuarie 2018, doua proiecte de hotarare prin care se propune amenajarea a doua terenuri sintetice, unul de handbal și volei, la Liceul Pedagogic ”Mircea Scarlat” din Alexandria și celalalt, de handbal, la Liceul Tehnologic…

- La Școala Gimnaziala nr. 1 Horoatu Crasnei va avea loc, in 18 și 19 ianuarie, a șasea ediție a Concursului interjudețean de recitare și compoziție literara, creație plastica și interpretare vocala pentru elevi “Sub steaua lui Eminescu”. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului…

- Sedinta extraordinara la Farcasa pentru girarea unor ilegalitati. Pe ordinea de zi a sedintei programata pentru data de luni, 15 ianuarie a fost un singur punct: aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte Consiliul local al comunei Farcasa, culmea, intr-un proces intentat de patru dintre consilierii…

- In conferința de presa de luni, 15 ianuarie, primarul Romanului, domnul Lucian Micu, a anunțat ca marți, 16 ianuarie, se va intruni Consiliul de administrație și antrenorul Ștefan Cojocaru va prezenta situația echipei de handbal feminin. In ceea ce-l privește, primarul Micu propune diminuarea drepturilor…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a reiterat luni, la TVR1, ca pana anul viitor vom avea in Parlament proiectul Legii Educației Naționale. Liviu Pop este de parere ca articolul, prin care legea nu va mai putea fi modificata pe anumite puncte importante, va fi inclus.

- Un incendiu urias izbucnit duminica într-o parcare auto din orasul englezesc Liverpool, în nordul tarii, a distrus sute de vehicule si a provocat evacuarea mai multor cladiri din apropiere, relateaza Reuters. Politia a declarat ca toate masinile aflate în parcarea…

- Miercuri, atat primarul general Gabriela Firea, cat si primarul Sectorului 5 au iesit public si au declarat ca aceste informatii sunt false si in acel parc nu se construieste niciun patinoar. Cetatenii din grupul de initiativa civica au descoperit in sistemul electronic de achizitii publice anuntul…

- Noi sanctiuni au fost adoptate saptamana trecuta de Consiliul de securitate al ONU pentru a constrange Phenianul sa renunte la programele sale nucleare si balistice interzise, dar si la lansarile de satelit. "Am aflat recent prin diverse canale ca Phenianul a terminat un nou satelit numit…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat de primarul Decebal Fagadau in sedinta ordinara, joi, 28 decembrie 2017. Consiliul local al municipiului Constanta este convocat de primarul Decebal Fagadau in sedinta ordinara, joi, 28 decembrie 2017. Pe masa aletilor locali se va afla si proiectul…

- E vremea colindelor, cand se vesteste Nasterea Domnului Iisus Hristos. Si in acest an, un grup de elevi de la Liceului Tehnologic "Stefan cel Mare" Cajvana, tineri imbracati in costume populare, cu opinci si ciorapi de lana, traistute traditionale, bundite, camasi si baticuri colorate, ...

- Firma SAMAX Romania, din Maramures, primeste de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale concesiunea perimetrului cuprifer – aurifer de la Rovina, judetul Huedoara, cu rezerve estimate de 180 de tone de aur si 400.00 de tone de cupru, potrivit unui proiect de HG postat pe site-ul Secretariatului…

- Aproape 200 de elevi din judetele Maramures, Salaj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud si Cluj au participat, la finalul saptamanii trecute, la Baia Mare, la cea de-a XVIII-a editie a Sesiunii interjudetene de referate si comunicari stiintifice la matematica “Fata-n fata cu adevarul”, dedicat ciclurilor gimnazial…

- La mai bine de un si jumatate de cand a fost aprobat de catre Consiliul Local Bistrita studiul de fezabilitate care vizeaza reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii din municipiu, administratia locala nu a intrat nici macar in posesia proiectului necesar acestei investitii. Municipalitatea…