- Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale de luna viitoare, a fost intampinat, in timpul unei vizite in localitatea Santana din judetul Arad, cu o melodie populara rescrisa special pentru el.

- Purtatorul de cuvant al ALDE Varujan Vosganian l-a criticat miercuri pe liderul Pro Romania Victor Ponta pentru decizia acestuia de a nu sprijini formarea guvernului Orban si il intreaba ironic daca se va intoarce in PSD. „Se pare ca nu mai avem aceiasi adversari politici”, a adaugat Vosganian.

- "Ii voi solicita sa ne prezinte calendarul pentru a ajunge la acele alegeri anticipate de care e fundamental nevoie, pentru ca acum nu are sens sa discutam despre cum sa incropim un guvern minoritar, care de fapt sa ramana in arbitrajul PSD. Acum, trebuie sa mergem cat mai degraba spre alegeri anticipate,…

- "In momentul in care premierul desemnat de Iohannis ar semna Pactul pentru Romania, adica sa nu taie pensii, salarii etc. Atunci am sustine si noi premierul, pentru ca in primul rand am sustine oamenii", a spus Viorica Dancila cand ar vota un premier propus de Klaus Iohannis. Ea a precizat…

- La viitoarele alegeri Alianța USR-PLUS și eventual PNL nu vor avea nicio problema sa treaca de 50% Candidatul Alianței USR-PLUS la Președinție, Dan Barna, a declarat, marți, la Europa FM, ca este foarte increzator ca turul II la prezidențiale va fi intre el și Klaus Iohannis, principalul sau contracandidat,…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat astazi lista candidaturilor ramase definitive la alegerile prezidențiale, care cuprinde 14 persoane. „Candidaturile ramase definitive la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019: 1. Viorel Catarama – Dreapta Liberala, 2. Viorica Dancila – PSD, 3.…

- Discuțiile despre o alianța Pro Romania - ALDE, purtate miercuri dimineața de echipe restranse ale celor doua partide, fac parte dintr-un pachet mai mare de negocieri, spun surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO.ALDE face presiuni ca Viorica Dancila sa nu mai candideze la alegerile prezidențiale…