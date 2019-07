„Can`t stop” — o nouă piesă manifest lansată de trupa The Wax Road Dupa aproape un an de la ultima lansare, The Wax Road vine cu o noua piesa – „Can’t stop”. Aceasta este insoțita de un lyric video animat. „Totul este despre ceea ce ne place – Rock’n’Roll. E mai mult de cat doar un gen muzical, e vorba despre un mod de viața și de percepere al ei. Tuturor le place sa traiasca frumos — pentru cineva conteaza succesul in cariera, altora mai importanta le este distracția, unii vor popularitate, iar cei de-al patrulea poate iși doresc extravaganța și glamour. Pe cand, daca ar fi sa vorbim despre rock’n’roll, lucrurile nu stau la fel. De ce? Pentru ca ne dorim de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Devenita celebra sub numele de scena AVA, artista este cunoscuta pentru participarea sa la Vocea Romaniei din anul 2014, pentru numeroasele colaborari cu cei mai mari artiști de pe piața muzicala romaneasca, printre care, Andra, Delia, Loredana, Damian Draghici, Sisu, Puya, Antonia, Feli, Alex Velea,…

- Artista Laura Olteanu a lansat recent piesa „Romanie, draga mea", insotita si de videoclip, piesa dedicata in special romanilor din diaspora, romanilor de pretutindeni.Indragita interpreta de muzica populara Laura Olteanu si-ar dori ca aceasta piesa sa devina „imnul" ...

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au lucrat in secret la refacerea trupei Andre si au filmat impreuna un nou videoclip, scrie click.ro. Citeste si Casatoria Andreei Balan cu George Burcea din Las Vegas, nula. "Am avut un soc!" „Reset la inima" va fi prima melodie a trupei Andre și…

- Trupa timișoreana Phaser a lansat un nou single cu videoclip. Piesa se numește „Spune-mi unde ești” și surprinde momentele triste și nostalgia care apar in urma unei desparțiri. „Spune-mi unde ești este despre partea mai puțin frumoasa a relațiilor – desparțirile. De multe ori la sfarșitul unei povești…

- Melodia ”The Shores of Normandy” cantata de Jim Radford, un veteran de 90 de ani din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a ajuns pe primul loc in topul muzical Amazon. Piesa lui a depașit-o in top pe cea lansata de Ed Sheeran si Justin Bieber. Piesa veteranului britanic spune povestea unui barbat care…

- Dupa o cariera de 12 ani plini de lansari de piese despre cele mai profunde teme cu putința, de la dragoste, prietenie, dor sau casa, Smiley lanseaza “Song about nothing”, o piesa despre nimic, menita sa genereze zambete și voie buna. “Ideea cantecului este de a face ceva din nimic. Cu toții facem multe…

- Alexandra Ungureanu colaboreaza pentru prima oara cu Skizzo Skillz si lanseaza „Mamuca”, o piesa sensibila si onesta despre iubirea fata de mama si regasire. In clip artista apare pentru prima oara alaturi de mama sa. Cu un concept creat de Cosmin Florea si regizat de Silviu Mindroc, videoclipul expune…