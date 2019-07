Stiri pe aceeasi tema

- Romania va participa cu 34 de sportivi si 8 echipaje la Campionatele Mondiale de canotaj pentru tineret Under-23, intre 24 si 28 iulie, la Sarasota, in Florida, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. "Campionatul Mondial de Tineret din 2019 se anunta a fi unul foarte puternic. Putem lua…

- Frontiera Tomis Constanta a castigat, sambata seara, Cupa Romaniei la oina. In finala, Frontiera a invins-o pe Biruinta Gheraesti (jud. Neamt) cu 25-23, in finala desfasurata in Complexul Sportiv Centenar Cumpana, din judetul Constanta. Potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Oina, in finala…

- "Cvintuplul campion de la Wimbledon revine la Turneul Campionilor. Novak Djokovici s-a calificat pentru Londra, dupa ce a castigat The Championships in 2019", notat ATP Tour pe Facebook. La Turneul Campionilor este calificat si spaniolul Rafael Nadal. Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici,…

- ATP a anuntat, duminica seara, ca tenismenul sârb Novak Djokovic s-a calificat la Turneul Campionilor dupa succesul obtinut la Wimbledon, potrivit News.ro.“Cvintuplul campion de la Wimbledon revine la Turneul Campionilor. Novak Djokovic s-a calificat pentru Londra, dupa ce a câstigat…

- In urma cu trei zile pe pagina de Facebook a Fortelor Aeriene Romane a fost postata o fotografie care, asa cum se spune, face cat o mie de cuvinte.Imaginea surprinsa de Bogdan Aaron Pantilimon, cu o parte a litoralului romanesc al Marii Negre, are si o explicatie: "Va dorim sa va bucurati de un cersenin…

- Romania va avea patru echipaje in finalele A, duminica, la Cupa Mondiala de canotaj de la Plovdiv, in timp ce alte trei echipaje vor lua startul in finalele B, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj.

- * Romania va participa cu noua echipaje, cinci masculine si patru feminine, la prima etapa a Cupei Mondiale 2019, programata la Plovdiv (Bulgaria), in perioada 10-12 mai, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj. * Fostul fotbalist Gianluca Zambrotta, campion mondial…

- Vicecampionul european Ovidiu Ionescu (29 de ani) s-a calificat in finala probei de dublu masculin din cadrul Campionatului Mondial de tenis de masa, de la Budapesta. In finala turneului, romanul va face pereche cu spaniolul Alvaro Robles. Cei doi vor intalni perechea chineza Ma Long / Wang Chuqin.…