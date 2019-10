Canonul deschide Zilele Revistei Familia Zilele Revistei Familia, a XXIX-a editie, au inceput joi, in Sala Traian Mosoiu a Primariei Oradea, o sarbatoare culturala care constituie deja o traditie, dupa cum a spus si Ioan Moldovan, directorul Revistei Familia. In deschiderea acestui eveniment ar fi trebuit sa conferentieze presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania, Nicolae Manolescu. Uniunea Scriitorilor din Romania a definitivat proiectul privind lista canonica a literaturii romane, poeti, prozatori, critici literari, cuprinzand cate 100 de nume pentru fiecare gen literar. Listele poetilor si prozatorilor au fost publicate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

