- Furnizorii de servicii de conținut online contra cost (cum ar fi serviciile de streaming online de filme, programe de televiziune sau muzica) trebuie sa le furnizeze abonaților lor aceleași servicii, indiferent unde se afla aceștia in UE, potrivit Regulamentului UE intrat in vigoare la 1 aprilie 2018.…

- Un studiu americano-britanic sugereaza faptul ca sindromul morții subite a sugarului ar putea avea parțial o cauza genetica rara care afecteaza funcționarea mușchilor respiratori. Chiar daca aceasta legatura ar fi dovedita, ea nu ofera o explicație completa asupra apariției sindromului, subliniaza cercetatorii…

- Canon Europe anunta astazi lansarea obiectivului CN-E20mm T1.5 L F, un obiectiv grandangular, perfect pentru productiile cinematografice de înalta calitate. Cu o capacitate optica extraordinara si o structura de lentile superioare, CN-E20mm T1.5 L F permite captarea directa de imagini 4K superbe…

- – Canon Europe lanseaza astazi camera full frame vârf de gama pentru EOS Cinema, modelul C700 FF. Datorita celui mai nou senzor CMOS full frame, de 38.1 mm x 20.1mm, camera poate înregistra pâna la 5,9K, oferind libertate de creatie si calitate la cele mai înalte…

- Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, va sprijini in continuare obiectivele Ghanei de buna guvernare si dezvoltare, a declarat, marti, vicepremierul Ana Birchall, in contextul intrevederii cu ministrul ghanez al Afacerilor Externe, Shirley Ayorkor Botchwey. Pe agenda…

- „Un barbat de 34 de ani, din judetul Neamt a fost identificat si condus la sediul politiei, fiind banuit de comiterea a patru infractiuni de inselaciune prin metoda «accidentul». De asemenea, un tanar de 28 de ani, din judetul Vaslui, este banuit de comiterea a 11 infractiuni de inselaciune prin metoda…

- Specialistii de la Autoritatea Nationala de Protectie a Consumatorilor (ANPC) ne recomanda sa fim atenti de unde si ce peste vom cumpara zilele acestea, avand in vedere ca ne aflam in perioada premergatoare sarbatorii Bunei Vestiri, precum si a Floriilor, cand in calendarul ortodox este dezlegare la…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa descoperiti o noua destinatie: Madeira – cea mai buna destinatie insula din Europa (conform World Trade Awards 2013) Insula Madeira este situata in Oceanul Atlantic, nu departe de Europa si alcatuieste impreuna cu micuta insula Porto Santo un arhipelag…

- Microsoft înțelege faptul ca atunci când utilizatorii folosesc platforma sa de cloud, aceștia îi încredințeaza cel mai valoros bun al lor: datele. De peste zece ani, Microsoft este lider în crearea soluțiilor online concepute pentru a proteja confidențialitatea clienților…

- Iridex Group Plastic anunța consolidarea companiei prin fuzionarea cu Iridex Group Construcții. Compania Iridex Group Plastic va prelua in totalitate activitatea și patrimoniul Iridex Group Construcții. Toate contractele și relațiile comerciale aflate in derulare cu Iridex Group Construcții vor fi continuate…

- Intalnire Ministerul Sanatatii- Federatia Sanitas Reprezentantii Ministerului Sanatatii au programata marti o noua întâlnire cu cei ai Federatiei Sanitas, care sunt, în continuare, nemultumiti de salarii si sporuri si ameninta cu proteste. Ministrul Sorina Pintea spune,…

- In afara de faptul ca ruleaza o versiune de Android curat 100% si ca primesc cel mai rapid actualizari software, smartphone-urile din seria Pixel de la Google au acces mai repede la anumite servicii, care abia mai tarziu ajung si pe alte dispozitive. Dupa ce exclusivitatea temporara pentru Google Assistant…

- LG Electronics (LG) continua angajamentul de a-și extinde prezența în sectorul proiectoarelor 4K UHD1 cu HU80K, primul de acest tip oferit de LG și beneficiarul premiului CES „Best of Innovation” pentru oferirea de imagini ultra-clare și o experiența home cinema într-un design…

- In 2018, Lenovo a prezentat la Mobile World Congress putine produse cu adevarat noi. Compania s-a concentrat insa pe gama de laptop-uri convertibile Yoga si pe cateva accesorii pentru gama de smartphone-uri Moto Z, insa a vorbit si despre cateva noi tehnologii pentru smart home, capabile sa fie controlate…

- In timp ce Tesla incearca sa accelereze productia lui Model 3, Hyundai vine cu noul Kona, SUV-ul de clasa mica in doua varianta de autonomie – de 470 km si de 300 km Kona Electric inglobeaza doua dintre cele mai importante tendinte ale pietei auto – propulsia electrica si caroseria SUV.…

- Canon Europe lanseaza astazi EOS M50, cel mai nou model din seria EOS M si totodata cel mai avansat din punct de vedere tehnologic si cel mai intuitiv aparat foto mirrorless Canon de pâna acum. Gândit pentru aventurile lumii moderne, EOS M50 este primul aparat foto mirorless Canon dotat…

- Canon Europe anunta astazi lansarea modelelor EOS 2000D si EOS 4000D, cele mai noi aparate foto DSLR Canon entry-level. Cu functii practice si usor de folosit, noile modele raspund nevoilor fotografilor de a-si putea spune propria poveste si de a face primii pasi în domeniul fotografiei cu…

- Onlineul domina deja vanzarile de IT&C, electronice si electrocasnice, prin care si-a facut intrarea, a luat o buna parte din vanzarile de fashion si alimentare, in timp ce pe piata auto este la inceput. Insa, in anii care vor urma vor aduce o crestere exponentiala pe masura ce marii jucatori precum…

- LG prezinta noile modele din populara gama de monitoare cu tehnologie Nano IPS, care duc capabilitațile de reproducere a culorilor la un nou nivel. Ca raspuns la feedbackul oferit de clienți, LG a adaugat suport pentru HDR600 cu o paleta dinamica de luminozitate maxima mai ridicata și noi opțiuni…

- In cadrul evenimentului Intel Extreme Masters din Katowice, AOC va prezenta cel mai mare line-up de monitoare din cadrul unui eveniment de esports. Peste 100,000 de participanți sunt așteptați la ediția de anul acesta, iar AOC le va prezenta ediția speciala a monitorului curbat AG352UCG6. Fanii…

- Polițiștii ploieșteni din cadrul Secției nr. 4 au organizat o acțiune in zona a doua unitați de invațamant. Astfel, au efectuat instruiri cu elevi pe tema prevenirii faptelor penale si contraventionale, a delincvenței juvenile, precum și a siguranței rutiere. De asemenea, s-au efectuat activitati…

- Panasonic lanseaza astazi doua noi modele de soundbar, SC-HTB250 si SC-HTB200, completând astfel gama de sisteme audio Home Cinema. Compacte, noile boxe full-range sunt concepute pentru a încapea pe consola TV existenta sau sub televizor. Aceste boxe atent finisate, elegante, reunesc…

- Politicile familiale promovate de Guvernul Republicii Moldova au contribuit la diminuarea abandonului copiilor și reîntregirea familiilor. Opinia aparține deputatului Valentina Buliga și a fost exprimata în cadrul unui interviul realizat de jurnalista radio Sputnik Moldova Maria Dimineț.…

- BNI Romania, membra a Business Networking International, rețea globala de networking profesional pe baza de referințe, a realizat in 2017 afaceri de 6,2 milioane euro, in creștere cu 50% fața de anul precedent. Pentru 2018, compania estimează un ritm de creștere similar cu cel din 2017. Numai…

- PwC Romania si D&B David si Baias au obtinut validarea standardului ocupational aferent rolului de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (sau DPO) de la Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice din cadrul Autoritatii Nationale pentru Calificari, structura a Ministerului…

- Huawei Mate 10 Pro a impresionat întreaga lume datorita design-ului sau Full Screen, însa știați ca primul smartphone Huawei care a adoptat acest design este Mate 10 lite? Un telefon de buget mediu, Huawei Mate 10 lite impresioneaza atât prin aspectul modern, cât…

- O secunda de neatenție este de ajuns ca smartphone-ul mult indragit și scump sa cada in apa – fie ca vorbim de toaleta, chiuveta, cada de baie, piscina, pericole sunt peste tot. Nu excludem nici o vizita in mașina de spalat sau o scufundare scurta facuta in paharul cu alcool. Acestea sunt situații mai…

- Oferte emag.ro la aparate foto. Daca sunteți in cautarea unui aparat foto performant, magazinul online eMAG va ofera astazi cateva reduceri foarte consistente. Le gasiți pe cele mai interesante in acest articol. Daca sunteți in cautarea de oferte emag.ro la aparate foto, tot ce trebuie sa…

- Firmele vor fi pasuite de la plata unor amenzi cuprinse in 70 de prevederi din diferite legi si aplicate de ANAF, Inspectia Muncii, Protectia consumatorului si alte organe de control ale statului, conform listei finale a contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii, publicate luni in Monitorul…

- Instagramul pilotului de 34 de ani, Christiaan van Heijst, a devenit faimos pentru pozele unice pe care le posteaza olandezul, care este și fotograf și blogger. Datorita profesiei sale, pilotul a surprins momente incredibile, de-a lungul celor peste 8000 de ore petrecute in aer.

- Canon Europe a anuntat astazi lansarea modelului LEGRIA HF G26, o camera video Full HD care vine în întâmpinarea nevoilor videografilor entuziasti si care inspira încredere atunci când înregistreaza. Filmarea cunoaste acum un alt nivel, datorita camerei video…

- Procter & Gamble și Global Shapers Community ofera burse in valoare de 100 000 de dolari pentru proiecte care care susțin egalitatea de gen Global Shapers Community și Procter & Gamble (P&G) au anunțat semnarea unui parteneriat pentru a accelera progresul in ceea ce privește egalitatea de gen, in…

- Canon Europe va prezinta astazi un portofoliu de ultima generatie de proiectoare LCOS care beneficiaza de un design regândit, cu luminozitate crescuta si rezolutie WUXGA. Modelele Canon XEED WUX5800Z, XEED WUX6700 si XEED WUX5800, cu lampa si modele Canon XEED WUX5800Z, XEED WUX5800Z si XEED…

- Incepand din acest an, elevii care se pregatesc pentru specializarea electromecanic la Colegiul Tehnic Campulung iși desfașoara orele intr-un atelier de practica nou, amenajat de Holcim Romania. De asemenea, toți elevii colegiului vor invața principiile și vor fi instruiți in domeniul Securitații și…

- Unirea Principatelor Romane a fost posibila "deopotriva prin eforturile politice si diplomatice ale unor oameni de stat vizionari, prin relatiile de prietenie cu tari-cheie in concertul european al momentului si, cel mai important, prin convergenta in spirit a intregii natiuni", a subliniat premierul…

- Datorita vremii nefavorabile – vorbim de ninsori abundente care au cazut in ultimele ore – la nivelul orasului Sinaia s-a luat decizia ca astazi sa nu se desfasoare cursuri scolare. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, a anuntat ca „din cauza condițiilor meteo nefavorabile se suspenda astazi cursurile…

- Povestea fetitei moarte suscita interes, dar si controverse de zeci de ani. Cine o vede, ramane foarte impresionat si nu ii vine sa creada ce vede. Ea a murit la varsta de 2 ani, din cauza unei pneumonii, in data de 6 decembrie 1920. Numele fetitei este Rosalia Lombardo si a fost nascuta in…

- Navitel R600 este o camera video auto DVR robusta, usor de setat si folosit. Desi, ca pret, nu este un produs entry-level (270-400 de lei in magazinele online), R600 incorporeaza functiile de baza pentru un astfel de dispozitiv. Modelul testat nu beneficiaza de caracteristici mai avansate, precum ajustarea…

- O operatiune de mare amploare desfasurata timp de mai multe zile in Bulgaria pentru prinderea unui barbat care a asasinat sase persoane in noaptea de Revelion s-a incheiat dupa ce s-a descoperit ca criminalul s-a sinucis, a anuntat miercuri Parchetul.Rosen Anghelov, in varsta de 56 de ani,…

- Sony a lansat patru noi sisteme audio High Power pentru acasa, care sa anime petrecerile în 2018. Cele trei opțiuni de boxe “all-in-one”, MHC-V81D, MHC-V71D și MHC-V41D și modelul “3-box” MHC-M60D sunt create pentru a umple locuința cu sunete puternice. Petrecere…

- Sony lanseaza caștile MDR-1AM2, succesoarele popularelor caști MDR-1A lansate în 2014, care aduc o serie de caracteristici noi și îmbunatațite pe segmentul premium. Sony s-a bazat în acest demers pe experiența audio de înalta calitate deja consacrata și a îmbunatațit…

- Renumit pentru pickup-urile sale și tehnologia de înalta performanța, brandul Technics extinde gama din clasa de referința a componentelor audio prin modelul de pick-up SP10-R și sistemul pick-up SL-1000R. Proiectate și fabricate pentru a obține o performanța audio de înalta…

- Panasonic anunța lansarea a doua noi camere video 4K (HC-VXF1 și HC-VX1) și unei camere video Full HD (HC-V800) care includ un nou obiectiv, special proiectat, și un nou senzor CMOS, mai mare, pentru a realiza videoclipuri de calitate mai buna. Fiecare dintre aceste camere poseda calitați optice…

- La inceputul lunii februarie, presedintele Donald Trump ar urma sa anunte un nou plan al administratiei pentru a relaxa regulile de export in privinta achizitiilor de echipament militar produs in SUA de catre alte tari, de la avioane de lupta si drone la nave de razboi si artilerie, potrivit unor persoane…

- Noul Acer Swift 7 este o minunație a tehnologiei moderne și a fost creat pentru profesioniștii care iși doresc productivitate de top, portabilitate și conectivitate neintrerupta prin 4G LTE. Sumar: • Noul Acer Swift 7 (SF714-51T) iși cere drepturile ca fiind cel mai subțire laptop din lume, completat…

- Președintele ucrainean, Petro Poroșenko, a declarat ca, datorita deciziei Arbitrajului de la Stockholm, Ucraina „a sarit de pe cirligul de gaze” al „Gazprom”-ului,relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. „Datorita deciziei Arbitrajului de la Stockholm, Ucraina a sarit de pe cirligul de gaze al «Gazprom»-ului”,…

- Sony, lider mondial în tehnologii foto și cel mai mare producator de senzori de imagine, a anunțat astazi lansarea celui de-al 46-lea obiectiv E-mount. Acest nou obiectiv APS-C are o plaja focala de 18-135mm, deschidere a diafragmei de F3.5-F5.6 și stabilizare optica SteadyShot™.…

- Canon Europe anunta ca noile proiectoare pe baza de laser si de lampi, cu luminozitate ridicata si de calitate deosebita dedicate integratorilor, vor fi expuse în cadrul ISE 2018 - cea mai mare expozitie de prezentare de sisteme de integrare AV. În cadrul celor sapte zone cu standuri…

- An de an, oficialii Aquatim se laudau cu menținerea tarifului la apa. Iata, insa, ca in 2018 nu le mai pot promite nimic timișorenilor. Societatea are un proiect in valoare de 180 de milioane de euro, care se va desfașura pe POIM – Programul Operațional Infrastructura Mare, cu fonduri europene,…