- Corneliu Porumboiu a intrat oficial in competiție la Cannes. Aseara a avut loc premiera filmului "La Gomera" al regizorului romin. Porumboiu a fost insoțit pe covorul roșu de actorii principali ai peliculei, Vlad Ivanov și Catrinel Marlon.

- Actorul Antonio Banderas a spus ca infarctul pe care l-a suferit in urma cu doi ani l-a impulsionat sa se preocupe mai mult de sanatate, dar si sa se reinventeze ca actor, inclusiv in perioada in care se pregatea pentru interpretarea rolului principal in recentul film autobiografic al lui Almodovar,…

- Mai este puțin și se da startul unei noi ediții a Festivalului de Film de la Cannes. De pe 14 pana pe 25 mai, toți iubitorii de film vor merge in orașul francez, pentru a desemna caștigatorul mult ravnitului Palme d’Or.

- Festivalul de Film de la Cannes isi mentine decizia de a-i acorda actorului Alain Delon, criticat pentru comentarii despre femei si sustinerea extremei drepte franceze, trofeul Palme d’Or onorific.

- Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre si Luc Dardenne, Ken Loach si Corneliu Porumboiu au fost incluse in competitia pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la editia de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat, joi, organizatorii

