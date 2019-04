Stiri pe aceeasi tema

- Scurtmetrajul romanesc "Ultimul drum spre mare", regizat de Adi Voicu, a fost selectat la cea de-a 58-a editie a sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat luni organizatorii evenimentului, potrivit Agerpres. Titlurile filmelor incluse in selectia…

- Filmul "As Up To Now", regizat de cineasta Katalin Moldovai, care s-a nascut la Sovata si locuieste in prezent la Budapesta, a fost selectat in sectiunea Cinefondation a Festivalului de la Cannes, au anuntat vineri organizatorii evenimentului, informeaza Agerpres.Citeste si: Expozitie inedita…

- Saisprezece filme au fost selectate pentru a fi prezentate in sectiunea ''Un certain regard'', din cadrul celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc in perioada 14-25 mai, a anuntat joi delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux, potrivit AFP.…

- Filmul „La Gomera”, al cincilea lungmetraj de fictiune al lui Corneliu Porumboiu, a fost selectat in competitia celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, unde va avea premiera mondiala.

- Cineastul columbian Ciro Guerra va prezida juriul celei de-a 58-a editii a Semaine de la Critique, au anuntat marti organizatorii acestei sectiuni paralele din cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Cu o filmografie alcatuita din patru scurtmetraje si patru lungmetraje, Ciro Guerra a realizat o opera…

- Filmul „Deerskin/ Le daim” al lui Quentin Dupieux, cu Jean Dujardin si Adele Haenel in distributie, va deschide cea de-a 51-a editie a Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela Festivalului de Film de la Cannes.