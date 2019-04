Stiri pe aceeasi tema

- Nouasprezece filme vor concura anul acesta in competitia Festivalului de Film de la Cannes, potrivit listei initiale anuntata joi de delegatul general al evenimentului, Thierry Fremaux, si citata de AFP, printre productiile selectate numarandu-se ''La Gomera'' de Corneliu Porumboiu.…

- Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre și Luc Dardenne, Ken Loach și Corneliu Porumboiu au fost incluse in competiția pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la ediția de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anunțat, joi, organizatorii evenimentului,…

- Cantaretul britanic Elton John va participa la cea de-a 72-a editie a Festivalului de la Cannes pentru a prezenta, in afara competitiei, filmul 'Rocketman', un "biopic" inspirat din viata sa si interpretat de actorul galez Taron Egerton, relateaza miercuri EFE. Surse apropiate festivalului au…

- Radical, poetic, realist, acestea sunt atributele asociate cel mai adesea cu cinema-ul lui Roberto Minervini, invitat special al ediției a 3-a American Independent Film Festival. What You Gonna Do When the World’s on Fire?, prezentat in competiția Festivalului de la Veneția, in 2018, unde a primit numeroase…

- Ca in fiecare an, zvonurile se intensifica tot mai mult cu doua saptamani inainte de anuntarea selectiei oficiale a Festivalului de la Cannes, iubitorii de filme dorind sa cunoasca in avans numele cineastilor - Quentin Tarantino, Ken Loach, Xavier Dolan sau fratii Dardenne numarandu-se in 2019 printre…

- Regizoarea libaneza Nadine Labaki a fost aleasa președintele juriului secțiunii Un Certain Regard a celei de-a 71-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc in perioada 14 - 25 mai, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit mediafax. Organizatorii evenimentului…

- Peliculele produse de compania americana Netflix nu vor fi incluse in competiția oficiala a Festivalului de Film de la Cannes, pentru al doilea an consecutiv, relateaza theguardian.com, potrivit Mediafax.Anul trecut, directorul artistic al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux,…

- Donbass, cel mai recent lungmetraj semnat de regizorul Sergei Loznitsa, ajunge pe marile ecrane din Romania incepand cu 1 februarie, distribuit de Digital Cube Production Studio. Filmul a avut premiera internaționala la cea de-a 71-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde cineastul ucrainian…