Cannes 2019 - Rithy Panh va prezida juriul care atribuie trofeul Camera d'Or

Regizorul cambodgian Rithy Panh, care s-a remarcat pe Croazeta in 1994 cu primul sau lungmetraj de fictiune, "Rice People", va prezida juriul ce va atribui in acest an trofeul Camera d'Or la Festivalul de Film de la Cannes, au anuntat marti organizatorii pe site-ul oficial al evenimentului. Acest juriu va premia unul dintre cele 22 de lungmetraje de debut ce vor fi proiectate la Cannes in Selectia Oficiala si in sectiunile Quinzaine des Realisateurs si Semaine de la Critique. "Sunt foarte bucuros sa revin la Cannes pentru a prezida juriul Camera d'Or din acest an. Imi amintesc de prima…