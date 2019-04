Stiri pe aceeasi tema

- Regizoarea si scenarista franceza Claire Denis va prezida juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje din cadrul celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit unui anunt publicat vineri pe site-ul oficial al evenimentului. La ultimele editii, juriul acestei…

- Radical, poetic, realist, acestea sunt atributele asociate cel mai adesea cu cinema-ul lui Roberto Minervini, invitat special al ediției a 3-a American Independent Film Festival. What You Gonna Do When the World’s on Fire?, prezentat in competiția Festivalului de la Veneția, in 2018, unde a primit numeroase…

- Cineasta libaneza Nadine Labaki, regizoarea lungmetrajului "Capernaum", recompensat cu Premiul Juriului la Festivalul de la Cannes 2018 si nominalizat la Globul de Aur si la premiul Oscar pentru cel mai bun film strain, va prezida juriul sectiunii Un Certain Regard la cea de-a 72-a editie a evenimentului…

- "Pasari Calatoare / Birds of Passage", cel mai recent film regizat de columbianul Ciro Guerra alaturi de Cristina Gallego va avea premiera in cinematografele din Romania pe 15 martie. Lansat internațional in cadrul secțiunii Quinzaine des realisateurs a Festivalului de la Cannes, ”Pasari Calatoare /…

- Cineastul mexican recompensat cu cinci premii Oscar Alejandro Gonzalez Inarritu, care a semnat filme precum "Birdman", "Babel" sau "The Revenant", va prezida in luna mai juriul celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, intr-un semn de omagiu adus cinematografiei mexicane, au informat…

- Alejandro Gonzalez Inarritu va fi presedintele juriului international al Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta, devenind primul cineast mexican din istoria evenimentului care va avea acest rol, scrie Le Figaro.

- „Premiile Oscar implinesc anul asta 91 de ani. Prin istorie, numele consacrate și tendințele artistice lansate, au impus repere cinematografice universale. Ne-au ajutat sa descoperim și sa iubim filmul. Ne-au demonstrat ca, macar uneori, divertismentul și valoarea artistica nu sunt incompatibile. Poate…

- Cineastul ceh Vaclav Vorlicek, care a realizat numeroase comedii si filme pentru copii, remarcandu-se in anii 1980-1990 ca regizor al serialelor de televiziune pentru copii "Arabela" (1979-1981) si "Arabela se intoarce" (1990) a murit marti la Praga, la 88 de ani, potrivit mass-media locale citate de…