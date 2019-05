Stiri pe aceeasi tema

- PREMIERA MONDIALA… Lungmetrajul „The Whistlers/ La Gomera”, a tanarului si talentatului regizor vasluian Corneliu Porumboiu, va avea premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes, sambata, 18 mai, la ora locala 22.00, la Grand Theatre Lumiere, adica in sala in care a avut loc deschiderea oficiala…

- Încalzirea globala este unul dintre cele mai iminente pericole care amenința dispariția vieții de pe Terra. În acest sens, oamenii de știința au cautat tot mai multe metode prin care ar putea salva planeta.

- "Hors Normes", noul film al regizorilor Eric Toledano si Olivier Nakache, a fost inclus in selectia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes si va inchide evenimentul, urmand sa fie prezentat in cadrul unei proiectii speciale ("Derniere Seance") la Grand Theatre Lumiere, in seara…

- Au luat locul marilor puteri ale lumii și au decis soarta Planetei. Mai mulți elevi ai unei școli private din Capitala au jucat in premiera celebrul joc “Keep Cool!”, care are drept scop sensibilizarea participanților despre efectele incalzirii globale.

- Filmul politist ''Once Upon a Time in Hollywood'', in regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt si Leonardo DiCaprio in rolurile principale, ar urma sa aiba premiera la Festivalul de Film de la Cannes in acest an, informeaza publicatia britanica The Independent potrivit Agerpres. Un alt faimos…