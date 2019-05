Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajele "Une fille facile", de Rebecca Zlotowski, si "Alice et le Maire", de Nicolas Parisier, au fost premiate joi seara la cea de-a 51-a editie a Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de la Cannes, potrivit organizatorilor, potrivit Agerpres. Desi Quinzaine des…

- Cineastul american John Carpenter a primit trofeul Carosse d'Or, decernat de Societe des Realisateurs de Films (SRF), in seara de deschidere a sectiunii Quinzaine des Realisateurs, care se deruleaza in perioada 15 - 24 mai, in cadrul celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes, potrivit Mediafax.Decernarea…

- Mai este puțin și se da startul unei noi ediții a Festivalului de Film de la Cannes. De pe 14 pana pe 25 mai, toți iubitorii de film vor merge in orașul francez, pentru a desemna caștigatorul mult ravnitului Palme d’Or.

- Saisprezece filme au fost selectate pentru a fi prezentate in sectiunea ''Un certain regard'', din cadrul celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc in perioada 14-25 mai, a anuntat joi delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux, potrivit AFP.…

- Lungmetrajul "Le Daim", regizat de cineastul francez Quentin Dupieux si in a carui distributie se regasesc actorii Adele Haenel si Jean Dujardin, va fi proiectat in deschiderea celei de-a 51-a editii a Quinzaine des Realisateurs (15-25 mai), o sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes,…

- Filmul „Deerskin/ Le daim” al lui Quentin Dupieux, cu Jean Dujardin si Adele Haenel in distributie, va deschide cea de-a 51-a editie a Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela Festivalului de Film de la Cannes.

