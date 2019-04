Stiri pe aceeasi tema

- Scurtmetrajul romanesc "Ultimul drum spre mare", regizat de Adi Voicu, a fost selectat la cea de-a 58-a editie a sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat luni organizatorii evenimentului, potrivit Agerpres. Titlurile filmelor incluse in selectia…

- Lungmetrajul "The Dead Don't Die", regizat de Jim Jarmusch, in a carui distributie se regasesc actori precum Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton si o "armata" de zombie condusi de Iggy Pop si Tom Waits, va deschide pe 14 mai cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, informeaza…

- Lungmetrajul "Le Daim", regizat de cineastul francez Quentin Dupieux si in a carui distributie se regasesc actorii Adele Haenel si Jean Dujardin, va fi proiectat in deschiderea celei de-a 51-a editii a Quinzaine des Realisateurs (15-25 mai), o sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes,…

- Filmul „Deerskin/ Le daim” al lui Quentin Dupieux, cu Jean Dujardin si Adele Haenel in distributie, va deschide cea de-a 51-a editie a Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela Festivalului de Film de la Cannes.

- Regizorul american John Carpenter, maestru al genului fantastic, va fi recompensat, in cadrul editiei din 2019 a Festivalului de la Cannes, cu trofeul Carrosse d'or, premiu anual decernat de Societatea franceza a regizorilor de film (SRF), a precizat organizatia, joi, intr-un comunicat, potrivit…

- Actorul american Zac Efron a trecut printr-o tranformare fizica spectaculoasa pentru a-l intruchipa pe celebrul criminal in serie Ted Bundy in pelicula ''Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile'', o drama in regia lui Joe Berlinger, care a avut premiera in cadrul editiei de anul…