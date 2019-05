Stiri pe aceeasi tema

- Cineastii belgieni Jean-Pierre si Luc Dardenne au castigat sambata seara premiul pentru regie la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes cu lungmetrajul "Le Jeune Ahmed", potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit agerpres.ro.Citește și: Oreste cutremura scena!…

- Actrita Emily Beecham a castigat sambata seara premiul pentru interpretare feminina la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Artista a fost recompensata pentru interpretarea sa din filmul "Little Joe", regizat de Jessica…

- Filmul "Portrait de la jeune fille en feu", regizat de Celine Schiamma, a primit sambata seara premiul pentru scenariu la cea de-a 72-a editie a Festivalului de la Cannes din partea juriului competitiei oficiale, prezidat de cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu, potrivit site-ului oficial…

- Covorul rosu este pregatit pentru a fi derulat, standurile pentru fotografi sunt deja instalate, tehnicienii fixeaza ultimele decoruri: cu o zi inainte de debutul celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes, organizatorii pun la punct, luni, ultimele detalii inainte de sosirea unei pleiade de…

- Actorii Charlotte Gainsbourg si Javier Bardem vor deschide cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, intr-un eveniment care va avea loc pe 14 mai, la Grand Theatre Louis Lumiere de pe Croazeta, potrivit bfmtv.com, scrie Mediafax.Ambii actori sunt obisnuiti ai prestigiosului…

- "Hors Normes", noul film al regizorilor Eric Toledano si Olivier Nakache, a fost inclus in selectia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes si va inchide evenimentul, urmand sa fie prezentat in cadrul unei proiectii speciale ("Derniere Seance") la Grand Theatre Lumiere, in seara…

- Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre si Luc Dardenne, Ken Loach si Corneliu Porumboiu au fost incluse in competitia pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la editia de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat, joi, organizatorii

- Tudor Caranfil, in varsta de 88 de ani, a murit sambata dimineata, in casa lui din Bucuresti. Vestea ca tatal scenaristului și actorului Nae Caranfil s-a stins din viața, a fost data de Irina-Margareta Nistor pentru News.ro. "Am calatorit mult impreuna si am vazut multe filme. M-a format", a spus criticul…