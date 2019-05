Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajele "Les Miserables", de Ladj Ly, si "Bacurau", de Kleber Mendonca Filho , au fost recompensate ex aequo, sambata seara, cu Premiul Juriului la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, informeaza site-ul oficial al evenimentului, potrivit agerpres.ro.Citește și: Oreste…

- Actrita Emily Beecham a castigat sambata seara premiul pentru interpretare feminina la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Artista a fost recompensata pentru interpretarea sa din filmul "Little Joe", regizat de Jessica…

- Cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes va incepe marti seara cu proiectia lungmetrajului „The Dead Don’t Die” al lui Jim Jarmusch, selectat in competitie, iar actrita franceza Charlotte Gainsbourg si actorul spaniol Javier Bardem vor fi gazdele ceremoniei de deschidere.Regizorul…

- "Hors Normes", noul film al regizorilor Eric Toledano si Olivier Nakache, a fost inclus in selectia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes si va inchide evenimentul, urmand sa fie prezentat in cadrul unei proiectii speciale ("Derniere Seance") la Grand Theatre Lumiere, in seara…

- Actrita Elle Fanning (SUA), regizoarea si scenarista Alice Rohrwacher (Italia) si cineastii Robin Campillo (Franta) si Pawel Pawlikowski (Polonia) au fost alesi sa faca parte din juriul competitiei de anul acesta din cadrul Festivalului de Film de la Cannes potrivit news.ro.Cineastul mexican…

- Filmul „La Gomera”, al cincilea lungmetraj de fictiune al lui Corneliu Porumboiu, a fost selectat in competitia celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, unde va avea premiera mondiala.

- Tudor Caranfil, in varsta de 88 de ani, a murit sambata dimineata, in casa lui din Bucuresti. Vestea ca tatal scenaristului și actorului Nae Caranfil s-a stins din viața, a fost data de Irina-Margareta Nistor pentru News.ro. "Am calatorit mult impreuna si am vazut multe filme. M-a format", a spus criticul…

- Alejandro Gonzalez Inarritu va fi presedintele juriului international al Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta, devenind primul cineast mexican din istoria evenimentului care va avea acest rol, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.Premiat cu patru Oscaruri pentru „Birdman” si „The…