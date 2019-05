Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Antonio Banderas a spus ca infarctul pe care l-a suferit in urma cu doi ani l-a impulsionat sa se preocupe mai mult de sanatate, dar si sa se reinventeze ca actor, inclusiv in perioada in care se pregatea pentru interpretarea rolului principal in recentul film autobiografic al lui Almodovar,…

- Alain Delon, in varsta de 83 de ani, si-a luat masuri de precautie pentru a evita disensiuni intre mostenitori, pentru ca vrea sa evite repetarea cazului mostenirii lui Johnny Hallyday, si a desemnat-o pe fiica sa executor testamentar potrivit news.roCelebrul actor francez, care va primi in…

- Festivalul de Film de la Cannes debuteaza marti seara cu multe staruri, vedete in tinute stralucitoare pe covorul rosu si un film cu zombie, regizat de Jim Jarmusch, cu Bill Murray, Tilda Swinton, Iggy Pop si Selena Gomez in distributie, care vor lansa o editie ce va fi marcata de prezenta unui numar…

- Cannes 2019, celebrul Festival Internațional de Film, ajuns la cea de-a 72-a ediție, se desfașoara intre 14-25 mai 2019, in celebrul oraș de pe Riviera Franceza. Deși premiile filmelor intrate in competiție, dar și prezența lui Alain Delon, care va obține in acest un Palme d'Or onorific, sunt subiectul…

- Mai este puțin și se da startul unei noi ediții a Festivalului de Film de la Cannes. De pe 14 pana pe 25 mai, toți iubitorii de film vor merge in orașul francez, pentru a desemna caștigatorul mult ravnitului Palme d’Or.

- Festivalul de Film de la Cannes isi mentine decizia de a-i acorda actorului Alain Delon, criticat pentru comentarii despre femei si sustinerea extremei drepte franceze, trofeul Palme d’Or onorific.

- Festivalul de Film de la Cannes isi mentine decizia de a-i acorda actorului Alain Delon, criticat pentru comentarii despre femei si sustinerea extremei drepte franceze, trofeul Palme d’Or onorific.