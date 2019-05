Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajele "Les Miserables", de Ladj Ly, si "Bacurau", de Kleber Mendonca Filho , au fost recompensate ex aequo, sambata seara, cu Premiul Juriului la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, informeaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Les Miserables" spune…

- Lungmetrajul "Parasite", regizat de cineastul sud-coreean Bong Joon-Ho, a castigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, a anuntat sambata seara juriul prezidat de...

- Actrita Emily Beecham a castigat sambata seara premiul pentru interpretare feminina la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Artista a fost recompensata pentru interpretarea sa din filmul "Little Joe", regizat de Jessica…

- Filmul "Portrait de la jeune fille en feu", regizat de Celine Schiamma, a primit sambata seara premiul pentru scenariu la cea de-a 72-a editie a Festivalului de la Cannes din partea juriului competitiei oficiale, prezidat de cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu, potrivit site-ului oficial…

- Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre si Luc Dardenne, Ken Loach si Corneliu Porumboiu au fost incluse in competitia pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la editia de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat, joi, organizatorii

- Nouasprezece filme vor concura anul acesta in competitia Festivalului de Film de la Cannes, potrivit listei initiale anuntata joi de delegatul general al evenimentului, Thierry Fremaux, si citata de AFP, printre productiile selectate numarandu-se ''La Gomera'' de Corneliu Porumboiu.…

- Reputatul actor spaniol Antonio Banderas a explicat cum s-a schimbat viața sa dupa ce a suferit un infarct in urma cu doi ani. Starul Antonio Banderas, in varsta de 58 de ani, a trecut prin momente dificile in anul 2017, atunci cand a suferit un infarct. Despre cum l-a marcat situația prin care a trecut…