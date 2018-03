Stiri pe aceeasi tema

- Realizat de cineasta franceza Claire Denis și cu Julliete Binoche in rolul principal, „Un beau soleil interieur” aduce in fața spectatorilor povestea Isabellei, artista din Paris și mama divorțata, urmarind aventurile sale in cautarea iubirii ideale. Proiecția va avea loc pe 30 martie, de la ora 20,…

- Oficial, Iuri Gagarin a murit in avion cand a incercat sa evite un balon meteo, dar, dupa 50 de ani, dispariția primului om care a mers in spațiu ramane un secret de stat inconjurat de mister, scrie AFP.

- O noua premiera in justitie. Magistratii ieseni au decis ca un sofer isi poate folosi in continuare permisul de conducere, desi este mort de aproape jumatate de an, informeaza Digi24.Instanta a decis totodata ca acestuia sa-i fie returnata si jumatate din amenda platita pentru depasirea vitezei…

- Klaus Iohannis, la premiera filmului documentar Romania neimblanzita. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa in seara zilei de miercuri, 21 martie, la Teatrul National Bucuresti (TNB), la premiera filmului documentar “Romania neimblanzita”, au precizat pentru Agerpres surse oficiale. Filmul…

- Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe. Lungmetrajul a fost realizat de The European Nature Trust.Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa, in perioada 22-23 martie a.c., la reuniunea Consiliului European,…

- Despre Regele Mihai se stie ca era o persoana credincioasa. In scurta sa domnie, el a fost ctitorul mai multor biserici din Romania. Printre acestea este Catedrala Mitropolitana din Tminisoara, pe peretii careia a fost pictat portretul Regelui. Dupa abdicarea sa, comunistii au dat ordin sa fie distrus,…

- Marius Lacatus, Miodrag Belodedici, Florin Prunea si Gica Popescu se numara printre invitatii premierei de gala a filmului „Fotbal infinit”, regizat de Corneliu Porumboiu, care va avea loc joi, la Cinema Muzeul Taranului.Documentarul il urmareste pe Laurentiu Ginghina, functionar la Prefectura…

- Aproape jumatate de secol de munca in domeniul alimentatiei publice, ca bucatar in restaurantele Sucevei, din care ultimii 25 de ani s-au confundat cu Restaurantul Nistru din Suceava. Acesta este, intr-o fraza, Constantin Pentilescu, nea Costica pentru apropiati. A decis sa se retraga la finele ...

- O persoana anonima a restituit unei biblioteci publice din Spania o carte pe care centrul o daduse disparuta de peste jumatate de secol si care nu a putut sa fie recuperata, avand in vedere ca pe vremea aceea nu exista un registru informatic asemeni celui actual, scrie realitatea.

- O persoana anonima a restituit unei biblioteci publice din Spania o carte pe care centrul o daduse disparuta de peste jumatate de secol si care nu a putut sa fie recuperata, având în vedere ca pe vremea aceea nu exista un registru informatic asemeni celui

- Cel mai recent film al lui Catalin Saizescu, „Scurtcircuit”, a intrat in cinematografe din 23 februarie. In aceasta seara, echipa filmului va fi prezenta intr-un spectacol de gala, la Happy Cinema din Buzau, incepand cu ora 18.00.

- Asociatia Bike Works anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru „Macin Mountain Fun – Greci, 2018”, cel mai mare eveniment sportiv al anului din Muntii Macinului. Festivalul va avea loc in perioada 9-10 iunie 2018 si, pe langa concursurile de MTB si cross montan, va include spectacole, un foc de…

- Localnicii din Boholt s-au intors pentru cateva ore in timpul bunicilor si strabunicilor lor. A fost organizata o sezatoare tradiționala dupa modelul celor care aveau loc in sat, in anii ’50-’60. Cantecele si jocurile traditionale, „loalele“, „datul litrelor“ sunt doar cateva din obiceiurile…

- Regizorul si producatorul Idrissa Ouedraogo a murit duminica la Ouagadougou la varsta de 64 de ani, a anuntat Uniunea nationala a cineastilor din Burkina Faso intr-un comunicat transmis AFP. Figura emblematica a cinematografului african din anii 1980-2000, autor a circa 40 de filme,…

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- Stema din 1968 a noului județ Vaslui La 16 februarie 1968, orașul Vaslui devenea reședința județului cu același nume. Prin Legea nr. 2, s-a revenit la organizarea pe județe, constituindu-se și județul Vaslui, cu orașele Vaslui, Barlad, Huși și Negrești și un numar de 71 de comune. La 16 februarie 1968,…

- Jordan Greenway este primul hocheist afro-american care face parte din echipa SUA, de la inceputul JO de iarna, din anii '20. Greenway, care are 20 de ani și este student la Boston University, a ajuns in lotul american dupa ce NHL nu și-a lasat jucatorii sa mearga anul acesta la Jocurile Olimpice.…

- La filmarile pentru lungmetrajul „Ciprian Porumbescu“, actorul Vlad Radescu a invatat cateva acorduri de pian, precum si sa tina in mana vioara si arcusul. Vrednic inca din facultate, isi aduce aminte ca lucra pana si in vacante, caci a tot primit roluri. Astazi, se gandeste cand si cand la trecut,…

- Presedintele Consiliului pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, condamna public recentul incident la la Muzeul Taranului Roman, cand mai multe persoane au blocat proiectia unui film cu tematica gay. Csaba a declarat ca incidentul „depaseste sfera dreptului la libera exprimare”.

- O pelicula regizata de Valeriu Jereghi acum 25 de ani poate fi ea insasi subiect de film. Istoria productiei "Si va fi", singura de la noi din tara proiectata la Festivalul de la Cannes, este impresionanta.

- Ma vad nevoit pentru intiia data sa ma exprim public in calitate de distribuitor in urma incidentului de duminica, 4 februarie, cind proiecția filmului francez 120 BPM de la sala de cinema a Muzeului Țaranului Roman a fost intrerupta de un grup de protestatari care au patruns in sala cintind cintece…

- Regizorul Cristian Mungiu avertizeaza ca imaginea Romaniei ar putea avea de suferit din cauza unor incidente ca cel de duminica, de la Muzeul Țaranului Roman, cand proiecția filmului „120BPM/batai pe minut”, premiat la Cannes, a fost intrerupta cu cantece bisericești.

- Petru si Lenuta sunt doi batrani dintr-un sat, din judetul Arad, protagonistii ai unui videoclip, realizat de catre un un tanar artist-fotograf, in care demostreaza ca dragostea dintre ei nu a murit nici dupa 50 de ani de casnicie. (VEZI SI: Povestea preotului ialomitean care hraneste sufletele necajite.…

- Dupa numeroase zvonuri ca protagoniștii seriei „Fifty Shades” ar avea o relație amoroasa, soția lui Jamie Dornan a devenit geloasa pe colega de platou a soțului sau. Astfel, intr-o emisiune televizata, aflam ca faima acestei producții nu i-a adus multe lucruri bune pentru ca rolul lui Christian Grey…

- Muzeul National al Taranului Roman (MNTR) a transmis, luni, in urma intreruperii proiectiei filmului „" de catre un „grup de crestini”, ca reprezentantii institutiei nu vor ca aceasta sa fie transformata in terenul minat al unor confruntari care tin mai degraba de ideologie decat de credinta. Muzeul…

- Ambasada Spaniei si Instituto Cervantes din Bucuresti anunta evenimentul cinematografic "Jesus del Cerro, un cineast spaniol in Romania", care se va desfasura in perioada 12 februarie - 8 martie la Instituto Cervantes. Evenimentul il aduce in prim plan pe regizorul si producatorul spaniol Jesus del…

- Pelicula „Si va fi…", o productie a studioului cinematografic Buftea (Romania), in regia lui Valeriu Jereghi, a fost proiectat in cadrul sectiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes, in 1993, iar in aceasta saptamana va fi proiectat la Chișinau.

- Proiecția de duminica a filmului „120 de Batai pe Minut”, caștigatorul „Grand Prix” de la festivalul de film Cannes 2017, a fost intrerupta de mai mulți protestatari care purtau insemne creștine. Manifestanții au intrat pe neașteptate in sala și au intonat cantece ortodoxe, nemulțumiți de tema filmului,…

- Un grup de persoane care spun rugaciuni si poarta banere cu mesaje nationaliste si crestine a intrerupt proiectia filmului „120 de batai pe minut“ de la Muzeul Taranului Roman (MTR) din Capitala.

- Un grup de persoane care spun rugaciuni si poarta banere cu mesaje nationaliste si crestine a intrerupt proiectia filmului „120 de batai pe minut“ de la Muzeul Taranului Roman (MTR) din Capitala.

- Un grup de persoane care spun rugaciuni si poarta bannere cu mesaje nationaliste si crestine au intrerupt proiectia filmului „120 de batai pe minut“ de la Muzeul Taranului Roman (MTR) din Capitala.

- Poeți romani, studenți și liceeni din București vor participa la o proiecție speciala a filmului Paterson, cea mai recenta producție a regizorului american Jim Jarmusch. Va invitam marți, 6 februarie 2018, de la ora 19:00, la Cinema Elvire Popesco, sa ne bucuram de o producție care reda atmosfera aparte…

- Proiecția telefilmului "Oblomov" a avut loc exact in locul in care a fost filmat, și anume Ambasada Romaniei la Paris. Un proiect comun al Comediei Franceze și Arte, "Oblomov" s-a filmat in 14 ore in saloanele ambasadei.

- Publicul din Romania o cunoaște din aparițiile pe micile ecrane, in cadrul emisiunilor de talente, unde s-a facut remarcata prin vocea ei deosebita. Doinița Ionița din Ramnicu Sarat a reușit, anul trecut, sa starneasca admirația Andrei pe scena de la „Romanii au talent”, unde a cantat piesa Larei Fabian,…

- Cannes, un oras de pe Riviera Franceza, deruleaza in fiecare an un covor rosu de mari dimensiuni pe care pasesc celebritati de prim rang care sunt prezente la cel mai prestigios festival de film din lume. In 2018, Municipalitatea din Cannes doreste sa ofere acestor vedete si o plaja mai extinsa,…

- Cineastul austriac Michael Haneke, dublu castigator al trofeului Palme d'Or atribuit in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, va crea in premiera un serial de televiziune, care se va intitula "Kelvin's Book", a anuntat compania germana de productie UFAFiction intr-un comunicat, informeaza…

- Mai multe sali de cinema au fost luate cu asalt, proprietarul unui mall a fost atacat, iar un barbat a încercat sa-si dea foc în semn de protest, relateaza presa locala. Pelicula este inspirata de un poem din secolul al 16-lea si spune povestea de dragoste dintre o regina hindusa…

- Pasionații de sporturi montane și de alpinism, precum și publicul larg, sunt invitați maine, sa participe la o proiecție de film inedita. Astfel, de la ora 19.30, in sala Aula Magna a UVT, are loc proiecția filmului “Everest 2017”, in care este prezentata ultima expediție in premiera naționala a alpinistului…

- Pasionații de sporturi montane și de alpinism, dar și publicul larg, sunt invitați maine, 23 ianuarie, de la ora 19:30, in Aula Magna a Universitații de Vest Timișoara la proiecția filmului Everest 2017. Filmul prezinta ultima expediție in premiera naționala a alpinistului Horia Colibașanu, cea pentru…

- Strada a devenit proprietate privata inca de acum doua decenii, in urma unei actiuni in constatare deschise de o firma la Tribunalul Galati, insa a ramas mult timp deschisa traficului. Ulterior, in urma vanzarii terenului aferent, noul proprietar a ridicat si un gard, inchizand circulatia.

- Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes 2016, a concurat cu „Faces Places", de Agnes Varda, si „120 Battements par minute", de Robin Campillo, potrivit nationalsocietyoffilmcritics.com. Lungmetrajul…

- Lungmetrajul „Bacalaureat” al lui Cristian Mungiu a fost desemnat, sambata seara, cel mai bun film intr-o limba straina de catre National Society of Film Critics.Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film…

- Platforma Netflix pregateste continuarea lungmetrajului fantasy „Bright”, cu Will Smith si Joel Edgerton in distributie, regizat de David Ayer.Citeste si: Cate Blanchett va prezida juriul Festivalului de la Cannes in 2018 Actiunea filmului „Bright” are loc intr-un Los Angeles fictiv,…