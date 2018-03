Cannes 2018: Interzis la selfie-uri si fara filme Netflix

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis sa interzica includerea unor productii Netflix in competitia oficiala a editiei din 2018 a evenimentului, dupa ce reprezentantii acestei companii americane de streaming video au refuzat in mod constant sa isi lanseze filmele in cinematografe,…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan pe sine", le-a…

- Criticii de film francezi protesteaza fata de modificarile anuntate de organizatorii Festivalului de la Cannes privind proiectiile pentru presa din dimineatile de dinaintea premierelor de gala. Syndicat Francais de la Critique de Cinema a transmis luni o scrisoare in care sustine ca delegatul general…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis ca incepand de anul acesta sa interzica selfie-urile pe covorul rosu intrucat acestea conduc la o “dezordine inoportuna”, a anuntat directorul festivalului, Thierry Fremaux. Fremaux a declarat ca “spectatorii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri…

- Presedintele statului Peru, Pedro Pablo Kuczynski, a demisionat miercuri, pe fondul unor acuzatii de coruptie si a unor demersuri in Congres pentru demiterea acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru DC News, edilul a vorbit despre acest subiect. Daniel Florea a decis sa renunțe la candidatura pentru ca simțea ca se pune in pericol unitatea partidului pentru ca in spațiul public se vorbea "in termeni razboinici" despre competiția din PSD. Edilul nu a vrut…

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a propus redenumirea formatiunii sale, Frontul National, in Adunarea Nationala pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", informeaza AFP, EFE si Reuters."Reformarea pentru care m-ati ales, va cer acum sa o duceti la bun sfarsit,…

- Bulgaria, tara care detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, sprijina propunerea ca statele membre sa isi majoreze contributia la viitorul buget multianual al UE post-2020 pentru mentinerea finantarilor pentru proiecte de infrastructura si agricultura, a declarat vineri ministrul…

- O lege din Germania care le cere companiilor de social media, precum Facebook si Twitter, sa elimine in scurt timp discursul instigator la ura care apare pe platformele lor de socializare va fi revizuita, dupa ce a generat critici potrivit carora din cauza acesteia este blocat prea mult continut…

- Un tribunal turc a respins luni o cerere a avocatilor pentru eliberarea din inchisoare a doi soldati greci retinuti dupa ce au trecut frontiera in Turcia pe vreme rea, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, citata de dpa si Reuters. Cei doi au fost retinuti dupa ce au trecut frontiera comuna…

- In vara anului trecut, in plin razboi Dragnea – Grindeanu, sute de social democrati din Timis s-au adunat la sediul PSD Timis pentru „a se uita in ochii lui Grindeanu” si pentru „a-i da taria de care are nevoie pentru a salva Romania de Dragnea, cel malefic si fara scrupule”. Acum, PSD Timis sustine…

- Distribuitorul roman Independenta Film, care promoveaza filme de autor de referința, caștigatoare de premii prestigioase la Cannes, Berlin, Veneția sau Sundance, are 18 nominalizari la Premiile Cesar de anul acesta - considerate echivalentul francez al Premiilor Oscar - prin cinci dintre filmele pe…

- Noul director artistic al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, este Paolo Moretti, potrivit unui anunt facut de Societe des Realisateurs de Films.

- Un singur lungmetraj va primi premiul Oscar pentru cel mai bun film la gala de duminica seara organizata de Academia de film americana, insa celelalte pelicule nominalizate la aceasta categorie au profitat din plin de publicitatea astfel dobandita si impresioneaza in box office-ul mondial, dupa ce…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Comitetul executiv al Comitetului International Olimpic (CIO) a decis duminica sa nu ridice cu efect imediat suspendarea Comitetului olimpic rus pentru ceremonia de inchidere a JO 2018 de iarna ce va avea loc la PyeongChang, relateaza Reuters. Rusia a concurat la JO 2018 sub statut neutru,…

- Liderul filialei vrancene a PSD-ului pare hotarat sa isi anunte candidatura pentru o functie in cadrul conducerii centrale a partidului – fie de vicepresedinte, fie, char, de numar 1 in cadrul formatiunii social-democrate. Fara sa spuna exact la ce functie aspira, Marian Oprisan a subliniat, inaintea…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an. Livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres. A

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Liderii Senatului Statelor Unite au ajuns miercuri la un acord de 300 de miliarde de dolari referitor la finantarea bugetului, pe termen de doi ani, intr-o incercare de a pune capat neintelegerilor politice pe aceasta tema din ultimii ani, relateaza Reuters, conform news.ro.Acordul, anuntat…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Cannes, un oras de pe Riviera Franceza, deruleaza in fiecare an un covor rosu de mari dimensiuni pe care pasesc celebritati de prim rang care sunt prezente la cel mai prestigios festival de film din lume. In 2018, Municipalitatea din Cannes doreste sa ofere acestor vedete si o plaja mai extinsa,…

- Site-ul campaniei de realegere a presedintelui american Donald Trump a anuntat ca le va oferi donatorilor de fonduri sansa de a-si vedea numele afisate in direct in timpul primul discurs al sefului administratiei privind Starea Uniunii, programat marti seara in Congres, transmite Reuters. …

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, va conduce o comisie constitutionala ce va fi infiintata la conferinta de pace ce va avea loc la inceputul acestei saptamani la Soci, in Rusia, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei ruse Interfax, care citeaza documente…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizand ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata in urma evaluarii realizate…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Guvernul nu va trimite inca personal american inapoi la Ambasada Statelor Unite din Havana, a declarat marti un oficial american pentru Reuters, pe fondul preocuparilor legate de ceea ce Washingtonul numeste atacuri sonice care au imbolnavit mai mult de 20 de diplomati. Oficialul s-a exprimat cu…

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Anul cinematografic debuteaza cu un thrillerul “Capcana mortala”, in care o putem vedea pe Alexandra Dinu jucand alaturi de Adrien Brody. Tot in ianuarie are premiera romaneasca și filmul “Porococa”, in care Bogdan Dumitrache face un rol magistral. Iar daca vrei ceva mai lejer, iți recomandam “Downsizing.…

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Protestele…

