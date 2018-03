Stiri pe aceeasi tema

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan pe sine", le-a…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis sa interzica includerea unor productii Netflix in competitia oficiala a editiei din 2018 a evenimentului, dupa ce reprezentantii acestei companii...

- Criticii de film francezi protesteaza fata de modificarile anuntate de organizatorii Festivalului de la Cannes privind proiectiile pentru presa din dimineatile de dinaintea premierelor de gala. Syndicat Francais de la Critique de Cinema a transmis luni o scrisoare in care sustine ca delegatul general…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis ca incepand de anul acesta sa interzica selfie-urile pe covorul rosu intrucat acestea conduc la o “dezordine inoportuna”, a anuntat directorul festivalului, Thierry Fremaux. Fremaux a declarat ca “spectatorii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes, eveniment ce se va desfașura in perioada 8 - 19 mai, vin cu noi reguli: fara selfie-uri pe covorul rosu, fara proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti și mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului.

- Oficialii chinezi au declarat ca vor incepe sa introduca un sistem de „credit social”, aplicat pentru mersul cu trenul si zborul cu avionul. Acesta va interzice pana la un an accesul la aceste mijloace de transport persoanelor care au comis abateri, scrie Reuters.

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) este ingrijorata ca protectionismul si sporirea tensiunilor comerciale pe plan global ar putea majora cererea pentru franci, chiar daca SNB mentine politica sa monetara ultra-expansiva. Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele…

- Parlamentul turc a adoptat marti o lege controversata in materie electorala, despre care opozitia afirma ca poate deschide calea pentru fraude si pune in pericol corectitudinea alegerilor din 2019, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Dupa ce vicepresedintele parlamentului, Aysenur Bahcekapili,…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron se vor intalni vineri la Paris, fiind prima vizita in strainatate a Angelei Merkel dupa ce a fost aleasa pentru a patra oara in functia de cancelar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca spera ca armata turca si aliatii sai rebeli sirieni vor cuceri pana in cursul serii orasul Afrin, din nord-vestul Siriei, impotriva caruia a fost declansata o operatiune militara vizand alungarea unei militii kurde, relateaza AFP si Reuters.…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata în Fâsia Gaza într-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule în care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat…

- Bulgaria, tara care detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, sprijina propunerea ca statele membre sa isi majoreze contributia la viitorul buget multianual al UE post-2020 pentru mentinerea finantarilor pentru proiecte de infrastructura si agricultura, a declarat vineri ministrul…

- O lege din Germania care le cere companiilor de social media, precum Facebook si Twitter, sa elimine in scurt timp discursul instigator la ura care apare pe platformele lor de socializare va fi revizuita, dupa ce a generat critici potrivit carora din cauza acesteia este blocat prea mult continut…

- Un tribunal turc a respins luni o cerere a avocatilor pentru eliberarea din inchisoare a doi soldati greci retinuti dupa ce au trecut frontiera in Turcia pe vreme rea, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, citata de dpa si Reuters. Cei doi au fost retinuti dupa ce au trecut frontiera comuna…

- Noul director artistic al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, este Paolo Moretti, potrivit unui anunt facut de Societe des Realisateurs de Films.

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmit Reuters si AFP, informeaza…

- Israelul i-a interzis luni ministrului palestinian al educatiei, Sabri Saidam, sa viziteze o scoala din Ierusalimul de Est, ocupat si anexat de Israel, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP. Sabri Saidam ar fi trebuit sa mearga la o scoala din Orasul Vechi, insa a fost blocat la intrare de agenti…

- Comitetul executiv al Comitetului International Olimpic (CIO) a decis duminica sa nu ridice cu efect imediat suspendarea Comitetului olimpic rus pentru ceremonia de inchidere a JO 2018 de iarna ce va avea loc la PyeongChang, relateaza Reuters. Rusia a concurat la JO 2018 sub statut neutru,…

- Gimnasta australiana Georgia Godwin, in varsta de 20 de ani, a declarat ca o intalnire cu Nadia Comaneci a facut-o sa-si continue cariera si sa devina o sportiva mai buna. Godwin are sanse mari sa fie selectionata in echipa Australiei pentru Jocurile Commonwealth-ului.In 2014, Godwin a fost…

- Doi schiori elvetieni de freestyle sunt primii sportivi afectati de norovirus, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang , scrie Reuters, citata de Agerpres, in timp ce numarul cazurilor confirmate a depasit 200. Un purtator de cuvant al delegatiei elvetiene a mentionat ca unul dintre cei infectati…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- Parlamentul European a decis, prin majoritatea voturilor deputaților, ca anul sa nu mai fie imparțit in ora de iarna și ora de vara. Astfel, s-ar putea ca luna viitoare sa nu mai fii nevoit sa-ți dai ceasul inainte.

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an. Livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres. A

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Liderul formal al Coreei de Nord, Kim Yong Nam va vizita Coreea de Sud in aceasta saptamana ca lider al delegatiei la nivel inalt la Olimpiada de Iarna, a anuntat luni ministerul pentru unificare de la Seul, potrivit Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea unei competiții alternative pentru sportivii ruși care nu pot participa luna viitoare la olimpiada de iarna din Coreea de Sud din motive de dopaj.

- Cannes, un oras de pe Riviera Franceza, deruleaza in fiecare an un covor rosu de mari dimensiuni pe care pasesc celebritati de prim rang care sunt prezente la cel mai prestigios festival de film din lume. In 2018, Municipalitatea din Cannes doreste sa ofere acestor vedete si o plaja mai extinsa,…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- "Pororoca", cel mai recent lungmetraj al regizorului Constantin Popescu, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Goteborg, Suedia, care va avea loc in perioada 26 ianuarie - 5 februarie.

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizand ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata in urma evaluarii realizate…

- BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului."Conform informatiilor, Tudose a intrat in conflict cu un puternic coleg din partid care, in iunie, l-a propus pentru post", noteaza BBC.Si agentia France…

- Papa Francisc a dezvaluit luni ca pericolul unui razboi nuclear este iminent, iar lui ii este teama de acest scenariu horror. El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor, scrie…

- Lungmetrajul "Nu ma atinge-ma" ("Touch Me Not"), regizat de Adina Pintilie, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat luni organizatorii evenimentului. Dupa ce organizatorii Berlinalei au anuntat primele opt filme din competitie…

- O nava chineza observata saptamana trecuta in apropierea insulelor Senkaku era un submarin ofensiv cu propulsie nucleara, a declarat luni ministrul japonez al apararii, Itsunori Onodera, citat de Kyodo. Japonia a protestat joia trecuta fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor în vârsta de sapte ani, într-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP. Politistii au sosit la hotelul Ritz-Carlton din Hong Kong…

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. …

- Etiopia a interzis adoptiile internationale din cauza ingrijorarilor ca acesti copii pot fi victime ale abuzurilor si neglijarii in strainatate, informeaza miercuri dpa si BBC News. Parlamentul de la Addis Abeba a aprobat marti legea care le interzice cetatenilor straini sa adopte copii etiopieni,…

- Guvernul nu va trimite inca personal american inapoi la Ambasada Statelor Unite din Havana, a declarat marti un oficial american pentru Reuters, pe fondul preocuparilor legate de ceea ce Washingtonul numeste atacuri sonice care au imbolnavit mai mult de 20 de diplomati. Oficialul s-a exprimat cu…

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Israel va propune interzicerea tranzactionarii la bursa din Tel Aviv a actiunilor companiilor care au ca obiect de activitate bitcoin sau alte monede virtuale, relateaza Reuters, citata de News.ro. Presedintele Autoritatii pentru Instrumente ...