Canionul Șapte Scări, deschis doar în weekend-uri Canionul Șapte Scari, inchis din iarna anului trecut din cauza ca nu s-au facut acțiunile de igienizare a versanților, a fost redeschis in weekend, insa accesul spre canion reprezinta, deocamdata, un pericol pentru orice vizitator, dupa cum s-au exprimat administratorii obiectivului turistic. „Pericolele de a cadea pietre si stanci in canion nu a fost inca inlaturat”, au informat administratorii canionului pe pagina de Facebook. Procedura de igienizare a versanților este obligatorie odata la trei ani, iar ultima igienizare a avut loc in 2016. Primaria Sacele nu a votat inca bugetul, astfel ca… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

