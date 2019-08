Canicula, un imanic al populaţiei Temperaturile care depasesc cu 10 grade sau mai mult temperaturile medii ale regiunii respective si dureaza cateva zile sunt definite ca fiind temperaturi excesiv de crescute (canicula). Pentru a va proteja sanatatea atunci cand temperaturile sunt foarte ridicate amintiti-va sa stati intr-un loc racoros. Urmatoarele masuri sunt importante: 1. Beti cantitati suficiente de lichide In […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare meteo, anunțand trei zile de disconfort termic in toata țara, cu temperaturi de 37 de grade. The post Alerta! Val de canicula peste Romania, in urmatoarele trei zile. Temperaturile ating valori greu de suportat appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare meteo, anunțand trei zile de disconfort termic in toata țara, cu temperaturi de 37 de grade.Citește și: Donald Trump, lui Klaus Iohannis: Americanii ii iubesc pe romani, sa știți/ FOTO Potrivit ANM, miercuri, joi și vineri disconfortul termic…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire, astfel ca marti si miercuri se vor atinge 35-36 de grade Celsius in mare parte din tara.Potrivit Romania TV, Duminica, vremea va fi predominant frumoasa si va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil si numai izolat, dupa-amiaza, mai ales…

- Temperaturile sunt in creștere inca de la primele ore ale dimineții. In Capitala avem 20-21 de grade la orele dimineții. E un cod galben care intra in vigoare la ora 9, meteorologii anunța...

- Potrivit meteorologilor, valul de caldura va persista și se va intensifica îndeosebi în cursul zilelor de luni (12 august) și marți (13 august), în toate zonele de câmpie și de podiș, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași…

- Canicula la Campia Turzii – masuri privind protejarea populației Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de astazi vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile in zona

- Temperaturile ridicate pot genera probleme de sanatate persoanelor sanatoase, populatiei cu varste extreme (copii si persoane in varsta), dar mai ales celor cu suferinte cardiovasculare, neuropsihice, endocrine, metabolice. Pentru atenuarea efectelor nefavorabile ale temperaturilor deosebit de ridicate…

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa anul 1947 s-a abatut luni asupra Europei, din cauza unui val de caldura ce provine din Sahara. Temperaturile maxime ar putea depași 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri.