Dupa ce ONU a estimat ca 120 de milioane de oameni vor fi impinsi in saracie de schimbarile climatice in urmatorul deceniu, un nou studiu arata impactul devastator al temperaturilor extreme. Este vorba de asa numitul “heat stress”, care afecteaza productivitatea si milioane de angajati din intreaga lume, mai ales in tarile si regiunile sarace. […]