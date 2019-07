Caniculă! Temperaturi record într-un râu din SUA Potomac, raul care trece prin Washington, pe Coasta de Est a Statelor Unite, a depasit un record de temperatura a apei in timpul caniculei din weekend-ul trecut, cu o temperatura de peste 34 de grade Celsius, informeaza AFP. Pana in prezent, recordurile datau din verile anilor 2011 si 2012, bazandu-se pe date inregistrate incepand cu 2007. Temperaturi record, depașite record, depașite Duminica trecuta, temperatura a depasit recordurile precedente cu un sfert de grad in apropiere de Little Falls, in amonte de capitala americana, ajungand la 34,3 grade Celsius la 1,2 metri de tarm, la jumatatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

