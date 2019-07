Canicula se deplaseză spre nordul Europei Tarile nordice inregistreaza temperaturi extreme din cauza deplasarii spre nord a caniculei istorice care loveste Europa, creand in unele regiuni "nopti tropicale", comenteaza AFP. In nordul Norvegiei, Laksfors a inregistrat sambata o temperatura de 35,6 grade Celsius, egaland astfel recordul national stabilit la Nesbyen in 1970, a anuntat serviciul national de meteorologie pe Twitter, precizand, totodata, ca va verifica din nou daca statia functioneaza corect. Institutul meteorologic norvegian a mai declarat ca a constatat "nopti tropicale" in diferite zone din sudul tarii, ceea ce inseamna ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

