Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi extrem de ridicate sunt asteptate vineri in sudul Europei, cu valori ce ar putea atinge 45 de grade Celsius in Franta, temperatura niciodata inregistrata pana acum in aceasta tara, a anuntat joi serviciului meteorologic Meteo France, relateaza vineri AFP. Cea mai ridicata temperatura…

- Temperaturi extrem de ridicate sunt asteptate vineri in sudul Europei, cu valori ce ar putea atinge 45 de grade Celsius in Franta, temperatura niciodata inregistrata pana acum in aceasta tara, a anuntat joi serviciului meteorologic Meteo France, relateaza vineri AFP, conform Agerpres.Citește…

- Cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Franta a fost de 44,1 grade Celsius, masurata in sudul Frantei, in regiunea oraselor Montpellier si Nimes, in timpul unui val de canicula, in august 2003. 'Depasirea acestei temperaturi record la inceputul anului ar fi ceva exceptional', a afirmat…

- Un examen a fost anulat din cauza caniculei, in Franța. Examenul urma sa fie susținut de elevii cu varste intre 14 și 16 ani joi și vineri, iar autoritațile au decis ca acesta sa se desfașoare saptamana viitoare. Examenul amanat viza obținerea Diplomei nationale de brevete, cunoscuta si sub denumirea…

- Probele erau programate pentru joi si vineri, in perioada de varf a valului de caldura prognozat in Franta, ce ar putea sa ridice pana la 45 sau chiar 47 grade Celsius temperaturile resimtite in mai multe regiuni franceze, inclusiv la Paris, a precizat ministrul Jean-Michel Blanquer. Aceste…

- Agenția naționala de meteorologie Meteo France a transmis ca valul de canicula, care incepand de luni afecteaza Franța și cea mai mare parte a vestului Europei, va dura toata saptamana, iar temperaturile ar putea urca pana la 40 de grade Celsius in unele zone, informeaza postul ABC News, scrie Mediafax.La…

- Val de canicula in Europa! Maxime de 40 de grade Celsius saptamana viitoare Saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia, informeaza Euronews . Un val de aer fierbinte din Africa de Nord este motivul cresterii temperaturilor.…

- Peste o mie de "veste galbene" s-au adunat sâmbata la Toulouse, în sud-vestul Franței, dar au fost rapid dispersate cu gaze lacrimogene de forțele de ordine, la puțin timp dupa plecarea cortegiului, scrie AFP.Ca și la Montpellier (sud) saptamâna trecuta, un apel a…