Stiri pe aceeasi tema

- Cu totii ne confruntam cu astfel de situatii, diferenta dintre cei care reusesc sa le rezolve si cei care nu se afla tocmai in gandirea pozitiva. Iata cateva sfaturi pe care ar trebui sa le urmezi daca vrei sa nu-ti mai faci griji. Gandire pozitiva – sfatul #1: Cum scapi de grijile de la locul…

- Anii adolescentei sunt o adevarata provocare atat pentru parinti, cat si pentru copii. In timp ce ei se descopera, incep sa-si exerseze independenta, parintii se simt coplesiti de impingerea limitelor. Copiii incep sa ia propriile decizii care nu sunt intotdeauna pe placul parintilor. Mai…

- Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 desfașoara o serie de acțiuni de educație rutiera in gradinițele sectorului. Ieri, 15.05.2019, la o astfel de activitate au participat aproximativ 50 de prescolari din cadrul Gradiniței "Magic World Kindergarten", situata in cartierul…

- CHIȘINAU, 20 apr - Sputnik, Maria Dimineț. Moldovenii care dețin pașapoarte biometrice pot sa fie liniștiți. Fenomenul BREXIT nu le va închide ușa daca vor dori sa munceasca în Marea Britanie. Despre aceasta ne-a comunicat Anastasia Zaharia, consultant principal în cadrul Direcției…

- Este vremea ideala pentru pregatirea gradinilor in vederea cultivarii legumelor. Daca avem acasa o gradina cat de mica, cultivarea propriilor legume sau fructe și plante aromatice este o distracție pentru toata familia sa participe. Chiar...

- Alegerea jucariilor potrivite pentru copilul tau poate parea, la prima vedere, o corvoada, mai ales in primele luni sau ani de viața, cand nu ai foarte multa experiența. Daca ții insa cont de cațiva factori, o sa constați ca nu este deloc așa greu cum pare. Jucariile pe care i le alegi celui mic este…

- Cele mai raspandite greseli alimentare pe care le fac oamenii in perioada postului este faptul ca acestia consuma in special produse de patiserie si cartofi, alimente care nu contin elementele esentiale de care are nevoie organismul.

- Maria Adriana Nichitean, specialist la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Suceava, ne-a oferit cateva sfaturi pentru parintii viitorilor boboci de clasa pregatitoare. Intre altele, ea a spus ca parintii nu trebuie sa se ingrijoreze daca cei mici nu stiu sa scrie sau sa citeasca inainte…