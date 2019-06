In Spania, canicula, insotita de vanturi violente, a condus la propagarea unui incendiu de padure in Catalonia (nord-est). 3.500 de hectare au fost devastate in Torre del Espanol, unde temperatura a atins miercuri valoarea de 35 de grade Celsius. Exceptional prin caracterul sau precoce, acest val de caldura urmeaza sa se inrautateasca joi si vineri, iar noptile vor ramane, de asemenea, foarte calduroase, potrivit prognozelor.



In Franta, "un impact sanitar al caldurii" a inceput sa se faca simtit, conform unui responsabil pentru sanatate, Jerome Salomon, care a declarat ca s-a inregistrat…