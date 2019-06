Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunța canicula și disconfort termic accentuat, dar și avertizari cod portocaliu și galben de vijelii și ploi in jumatatea sudica a țarii. Vantul va ajunge la rafala la 90 km/h in județele Buzau, Braila, Ialomița, Calarași și Constanța și se anunța caderi de grindina. Potrivit unei informari meteo…

- Cea mai mare parte a țarii se afla in continuare sub amenințare de cod galben de ploi. Meteorologii au emis o avertizare de ultima ora, care cuprinde cele mai multe dintre județele Romaniei. Avertizarea de cod galben de ploi a intrat in vigoare in acesata dimineața, la ora 10.00, și va ține pana deseara,…

- Meteorologii anunta pentru toata saptamana ploi de scurta durata cu descarcari electrice. La noapte, dar si maine ziua pe arii extinse vor cadea precipitatii, izolat grindina. Vantul va fi slab la moderat, izolat in timpul descarcarilor electrice cu intensificari.

- In cursul zilei de astazi, ANM a emis un cod portocaliu de vreme rea pentru județul Buzau. Avertizarea este valabila in intervalul 31 mai, ora 15:00– 01 iunie, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt: ploi abundente; instabilitate atmosferica, temporar deosebit de accentuata. Meteorologii avertizeaza ca va…

- Este oficial Cod galben in Romania, dupa ce vremea s-a schimbat radical in cursul zilei de sambata. In mai multe zone ale țarii, oamenii se așteapta la ce este mai rau! Nu este exclus sa fie nevoie de intervenția salvatorilor.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vreme instabila, valabila pana joi seara la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologilor, in intervalul 22 mai, ora 12:00 – 23 mai, ora 22:00, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, precum si la munte, cu precadere…

- Un val de aer polar, provenit din nodrul Rusiei loveste Romania. Meteorologii avertizeaza ca, in urmatoarea perioada, vor fi schimbari bruste de temperatura, si cu 15 grade in unele zone. Aerul polar a ajuns de joi in Europa și va traversa țara noastra incepand de duminica in regiunile de vest, ca apoi…

- Vremea continua sa fie urata in perioada urmatoare. Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben ce va intra in vigoare de la ora 14:00 și este valabila pana maine la ora 21:00. In acest interval sunt asteptate ploi in cantitati semnificative, descarcari electrice, vant puternic si caderi de…