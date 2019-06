Canicula loveşte Europa: Un val de caldură va topi Romania Europa se va confrunta saptamana viitoare cu o canicula exceptionala prin precocitatea si intensitatea sa – temperaturi de 40 de grade Celsius in timpul zilei si de 25 de grade Celsius pe timpul noptii -, potrivit agentiilor nationale de meteorologie, care reamintesc ca valurile de caldura se vor inmulti odata cu intensificarea modificarilor climatice, informeaza […] Articolul Canicula loveste Europa: Un val de caldura va topi Romania apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

