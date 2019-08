Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe gospodarii au fost afectate grav de o viitura puternica ce a avut loc la Talmacel in județul Sibiu. Totul dupa o ploaie de numai 30 de minute, susține Romania TV. De altfel mai multe gospodarii au fost inundate, doua mașini au fost luate de ape, iar mai multe animale au pierit inecate. …

- HISTORY® marcheaza aniversarea istorica de 50 de ani de la primul pas al omului pe Luna, prin lansarea in premiera și exclusivitate, a documentarului „Aselenizarea: Inregistrarile pierdute.” Transmis pe 17 iulie, de la ora 21:00, documentarul prezinta calatoria omului pe Luna intr-o maniera inedita,…

- Romsilva a cumparat nu mai putin de 140 de masini de teren 4x4, una din cele mai mari achizitii de acest fel realizate in ultimii ani de o regie de stat. Valoarea contractului depaseste 1,8 milioane de euro, bani care vor merge catre Auto Novex SA, un distribuitor Ford din Brasov. …

- Astazi, 4 iulie 2019, de la ora 18.00, pe arena Silviu Ploieșteanu-Tineretului, va debuta ultimul meci-test al Petrolului desfașurat in județul Brașov, cu doua zile inaintea intoarcerii acasa, la Ploiești. Dupa Chindia Targoviște, oponenta amicala de sambata, 30 iunie, de pe „Metrom”, o echipa de Liga…

- O adolescenta in varsta de 19 ani și-a pierdut viața, dupa ce leagnul in care se afla s-a rupt la inalțime și ș-a prabușit la pamant. Momentul terifiant a fost filmat, din greșeala, de un martor. Incidentul a avut loc in parcul de distracții din orașul Jizak, din Uzbekistan.

- Pe strada Carpaților din municipiul Brașov a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, care aveau aceeași direcție de deplasare, respectiv dinspre str. Zorilor spre bld. Muncii. „In urma impactului, au rezultat doua victime, minore, pasagere in unul dintre cele trei autoturisme,…

- Imagini sumbre in Chisinau, dupa ploaia de noaptea trecuta. Mai multe strazi au fost inundate, iar unele masini din curtile blocurilor de locuit au ajuns sub ape. In cartierul Sculeni suvoaiele de apa au facut prapad.

- Patru masini au fost implicate intr-o coliziune, duminica dupa amiaza, pe DN1, la iesirea din Azuga, iar traficul in zona accidentului este ingreunat, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Nu au fost inregistrate victime in urma ciocnirii dintre cele patru…