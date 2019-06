Caniculă în Franța: Fostul record de temperatură a fost bătut cu aproape 2 grade Celsius Franța a înregistrat vineri o temperatura cu aproape 2 grade Celsius mai mare decât precedentul record, în condițiile în care vestul Europei continua sa fie afectat de un val de canicula, noteaza Guardian.



Agenția oficiala de prognoza, Meteo-France, a anunțat ca temperatura în localitatea Gallargues-le-Montueux din departamentul Gard a urcat oâna la 45,9 grade vineri, la ora 16.20.



Precedentul record, de 44,1 grade Celsius, ce data din 2003, fusese deja batut de doua ori vineri: întâi în orașul Carpentras (44,3 C), apoi în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța și-a înregistrat cea mai înalta temperatura de vineri, pe masura ce Europa continentala continua sa se lupte cu un val de caldura intens, scrie CNN. Mercurul a ajuns la 45,1 grade Celsius (113,2 grade Fahrenheit) chiar înainte de ora 15 ora locala din Villevieille, în…

- Cea mai mare temperatura inregistrata in Franța a fost atinsa vineri dupa-amiaza, in localitatea Carpentras. 44,3 grade la umbra au masurat termometrele, un record absolut de caldura in Franta. Canicula a lovit zona de vest a Europei, cu precadere in zona franceza. 44,3 grade Celsius s-au inregistrat…

- 'Este un record istoric. Carpentras deschide seria, dar este posibil ca alte statii meteo sa urmeze', a comentat meteorologul Etienne Kapikian. Intrucat ora 13:48 (11:48 GMT) ''este foarte devreme'', temperatura va continua sa creasca, iar in mai multe statii ar putea depasi 44 de grade Celsius,…

- Temperaturi extrem de ridicate sunt asteptate vineri in sudul Europei, cu valori ce ar putea atinge 45 de grade Celsius in Franta, temperatura niciodata inregistrata pana acum in aceasta tara, a anuntat joi serviciului meteorologic Meteo France, relateaza vineri AFP. Cea mai ridicata temperatura…

- Canicula a determinat autoritatile germane sa impuna miercuri restrictii de viteza chiar si pe acele sectiuni de autostrada pe care in mod normal nu exista limite de viteza, semn ca temperaturile extreme afecteaza cea mai mare economie a Europei, transmite Bloomberg. Germania are 13.000 km…

- In ultimele zile Europa a fost lovita de un val de canicula care a adus temperaturi istorice pentru aceasta data din calendar. Mercurul din termometre este așteptat sa depașeasca 40 de grade in mai multe regiuni pe parcursul saptamanii, un fenomen care nu a mai fost inregistrat din 1947 incoace, scrie…

- Agenția naționala de meteorologie Meteo France a transmis ca valul de canicula, care incepand de luni afecteaza Franța și cea mai mare parte a vestului Europei, va dura toata saptamana, iar temperaturile ar putea urca pana la 40 de grade Celsius in unele zone, informeaza postul ABC News, scrie Mediafax.La…

- Val de canicula in Europa! Maxime de 40 de grade Celsius saptamana viitoare Saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia, informeaza Euronews . Un val de aer fierbinte din Africa de Nord este motivul cresterii temperaturilor.…