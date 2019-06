Stiri pe aceeasi tema

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de caldura, informeaza AFP. Valul de caldura provine din Sahara si a determinat autoritatile…

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de...

- Europa se va confrunta saptamana viitoare cu o canicula exceptionala prin precocitatea si intensitatea sa – temperaturi de 40 de grade Celsius in timpul zilei si de 25 de grade Celsius pe timpul noptii -, potrivit agentiilor nationale de meteorologie, care reamintesc ca valurile de caldura se vor…

- Europa se va confrunta saptamana viitoare cu o canicula exceptionala prin precocitatea si intensitatea sa - temperaturi de 40 de grade Celsius in timpul zilei si de 25 de grade Celsius pe timpul noptii -, potrivit agentiilor nationale de meteorologie, care reamintesc ca valurile de caldura se vor inmulti…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 10 – 23 iunie 2019. Speciastii anunta canicula in Romania, pana la sfarsitul acestei saptamani. Potrivit meteorologilor, primul val de canicula isi va face simtita prezenta in Romania incepand…

- Un nor de praf saharian acopera Europa. Va afecta si Romania. Un urias nor de praf saharian se intinde deasupra Europei, iar in urmatoarea perioada va ajunge si in Romania. Norul provine in principal din Algeria si deja a cuprins zone importante din Spania, Elveția, sudul Italiei, Malta și insulele…

- Miercuri avem o zi urata, cu ploi in nord, centru, est si local in rest. In zona Orientalilor va ninge, iar dimineata, in Maramures, Transilvania si Bucovina mai sunt conditii de lapovita, potrivit stirileprotv.ro.Vremea ramane rece pentru acest moment al anului: vor fi 8 grade in depresiuni…

- Vremea in Capitala se va mentine ploioasa in urmatoarea saptamana, abia joia viitoare ploile se vor opri, iar weekendul viitor, 20-21 aprilie, va fi insorit cu temperaturi de pana la 18 grade. Zilele urmatoare vor ramane in general innorate, cu sanse ridicate de precipitatii si cu temperaturi ce nu…