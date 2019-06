Caniculă în Europa - Un incendiu de pădure se răspândeşte în Catalonia pe fondul valului de căldură care afectează Spania Un incendiu de vegetatie a mistuit joi circa 4.000 de hectare din regiunea Catalonia, situata in nord-estul Spaniei, iar pompierii au declarat ca flacarile s-ar putea extinde in contextul unui val de canicula care afecteaza intreaga tara, relateaza Reuters. In unele zone ale Spaniei temperaturile ar putea depasi joi si vineri valoarea de 43 de grade Celsius. Si alte state din vestul Europei, inclusiv Franta si Germania, sunt afectate de un val de canicula. Incendiul de vegetatie din Catalonia se numara printre cele mai grave din ultimii 20 de ani, au indicat autoritatile regionale adaugand ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

