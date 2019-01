Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150.000 de gospodarii si sedii comerciale din statul australian Victoria au ramas vineri fara electricitate in urma unui val de caldura extrema, care a afectat sudul tarii, relateaza DPA. Dupa ce in numeroase regiuni din statul Victoria temperaturile au trecut de 45 de grade Celsius,…

- Temperatura la Melbourne, un oras cu aproximativ 5 milioane de oameni, capitala statului Victoria, a urcat vineri pana la 42,8 de grade, insa in unele zone de la periferie s-au inregistrat temperaturi de pana la 46 de grade, informeaza agentia Bloomberg. La un moment dat, din cauza consumului ridicat…

- Zeci de mii de persoane din orasul Melbourne au fost afectate vineri de o pana de curent masiva, care a durat cateva ore, problema fiind se pare cauzata de utilizarea intensiva a dispozitivelor de aer conditionat in conditiile in care sud-estul Australiei se confrunta cu un val de canicula extrem.

- Garda civila spaniola a retinut 83 de persoane banuite ca ar fi facut parte dintr-o retea de trucare de meciuri de tenis pentru pariuri, dintre care 28 de jucatori profesionisti, unul dintre acestia participand al ultimul US Open, informeaza Reuters, citand un comunicat al Europol, care a colaborat…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va debuta in acest sezon in Australia, la Sydney si Melbourne. Romanca a declarat, intr-un interviu acordat pentru Courier Mail, ca este pregatita sa se confrunte cu conditiile grele de la Antipozi si ca va lua in vedere toate aspectele importante, caldura excesiva fiind un…

- Ninsorile din noaptea de vineri spre sambata au afectat 7 judete ale tarii, iar in evenimentele produse de vremea rea au fost implicate 12 autovehicule si 24 persoane, a informat sambata dimineata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, citat de Agerpres.

- In vederea remedierii unei defecțiuni, Colterm inrterupe astazi furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 34, 43A, 43M, 44, 46, intre orele 8-18. The post Fara apa calda și caldura, intr-un cartier din Timișoara. Vezi ce strazi sunt afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis vineri intr-un mall din orasul australian Melbourne, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata, a informat agentia Amaq, relateaza Reuters.