Stiri pe aceeasi tema

- Politia australiana a inculpat sambata un barbat pentru uciderea unei studente israeliene al carei corp a fost descoperit in urma cu cateva zile la Melbourne, principalul oras din sud-estul Australiei, informeaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Citește și: BCR confirma DEZASTRUL de dupa…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va debuta in acest sezon in Australia, la Sydney si Melbourne. Romanca a declarat, intr-un interviu acordat pentru Courier Mail, ca este pregatita sa se confrunte cu conditiile grele de la Antipozi si ca va lua in vedere toate aspectele importante, caldura excesiva fiind un…

- Aproape 30.000 de mii de persoane nu aveau energie electrica in seara trecuta. Caderile masive de zapada au creat cele mai mari probleme mai ales in partea de est a județului Timiș, dar și in județele Caraș-Severin sau Arad. In Timiș erau inregistrate 35 de localitați care erau in bezna fie parțial,…

- Guvernul Dancila a adoptat hotararea prin care se majoreaza subvențiile pentru energie electrica și caldura care se acorda veteranilor și vaduvelor de razboi, pana la suma de 400 de lei, bani care vor fi distribuți inca din luna decembrie. "Vor primi un ajutor pentru acoperirea unor cheltuieli…

- In vederea remedierii unei defecțiuni, Colterm inrterupe astazi furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 34, 43A, 43M, 44, 46, intre orele 8-18. The post Fara apa calda și caldura, intr-un cartier din Timișoara. Vezi ce strazi sunt afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane care au vrut sa fure ATM-ul dintr-o banca din Bolintin Vale, județul Giurgiu, au provocat o explozie, distrugand geamurile bancii, apoi au fugit. Poliția a instituit filtre pe strazi pentru a prinde cele doua persoane.Reprezentanții IPJ Giurgiu au declarat, pentru MEDIAFAX, ca doua ...

- Soferul care a intrat in mod deliberat cu masina in multimea din centrul celui de-al doilea oras ca marime din Australia, in ianuarie 2017, ucigand zece persoane si ranind alte 27, a fost declarat marti vinovat de aceste crime, informeaza AFP si dpa. James Gargasoulas, 28 de ani, a pledat nevinovat…

- O persoana a murit înjunghiata și alte doua au fost ranite vineri într-un atac cu cuțitul care a avut loc în plin centrul orașului australian Melbourne, unde poliția a ranit prin împușcare un barbat care agita o arma alba, relateaza AFP.Poliția din statul Victoria,…