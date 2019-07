Stiri pe aceeasi tema

- Europa se sufoca la temperaturi de peste 40 de grade Celsius deja de sase zile. Din cauza caniculei, in Franta, Spania si Italia au murit cel putin opt oameni.Cea mai grava situatie este in orasele spaniole, acolo unde arsita a cauza incendii de padure.

- ROMÂNIA - GERMANIA EURO U21 | România U21 joaca la ora 19:00 cu Germania U21 în semifinala EURO 2019. Conform prognozei meteo de ultima ora, la ora partidei vor fi 37 de grade Celsius, iar Bologna este sub Cod portocaliu de canicula

- Vecinii sai au povestit autoritatilor ca el se afla in curtea casei, langa cazanul cu tuica, atunci cand continutul acestuia s-a autoaprins si recipientul a explodat. Cum la Iasi nu a fost acceptat, iar in alt centru nu s-au gasit locuri in prima faza si elicopterul nu putut sa il transporte din cauza…

- In ultimele 24 de ore, cel putin 49 de persoane si-au pierdut viata in Bihar, nordul Indiei, stat afectat de doua saptamani de caldura extrema. Temperaturile au depasit 45 de grade Celsius!

- Un barbat in varsta de 68 de ani a decedat joi, 13 iunie, pe o strada din Cluj. Barbatul a cazut ca secerat, iar medicii nu au mai putut face nimic. Incidentul a avut loc in jurul orei 13:20. Se pare ca barbatul ieșise la plimbare pe strada Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca și, in momentul in care a…

- Un barbat in varsta de 68 de ani, din Cluj, s-a prabusit in fata blocului, astazi, rapus de caldura, ajutorul trecatorilor de a-l tine-n viata, fiind in zadar. Victima era cunoscuta ca avand suferinte cronice, iar vremea de afara nu a facut decat sa-i inrautateasca starea de sanatate.

- O femeie in varsta de 45 de ani, din Botoșani, a fost reținuta de polițiști pentru ca și-ar fi ucis soțul. Femeia este banuita ca și-a omorat barbatul in timp ce acesta dormea, infigandu-i un cuțin in zona organelor genitale.

- Miercuri noaptea, la ora 23.55, Sectia de pompieri Simleu Silvaniei si SVSU Crasna au fost solicitate sa intervina la un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Starciu. La sosirea echipajelor de interventie incendiul se manifesta generalizat la casa si la anexa acesteia pe o suprafata de aproximativ…