- Arhitectul argentinian Cesar Pelli, celebru pentru emblematicele Turnuri Petronas din Kuala Lumpur si One World Financial Center din New York, a murit vineri la varsta de 92 de ani, relateaza sambata AFP si Reuters. Pelli, care a crescut in Argentina si a studiat arhitectura la Universitatea Nationala…

- Cel putin 11 oameni, inclusiv sapte copii, au murit ieri in Afganistan, iar alti 35 au fost raniti in urma detonarii unei mine. Potrivit presei locale, tragedia a avut loc dupa ce vehiculul cu care victimele se duceau la o nunta a trecut peste explozibil.

- Mii de hectare distruse de incendii și cel puțin opt decese. E bilanțul provizoriu dupa șase zile de canicula, in Europa. Patru oameni au murit in Franța, doi in Spania și doi in Italia. Victimele sunt in principal varstnici și muncitori care lucrau pe camp sau pe șantiere in plina arșița. Intensitatea…

- 'Intr-un tragic accident, un autobuz a derapat pe un drum de munte si cazut in defileu, provocand decesul a 31 de oameni si ranirea altor 15', a declarat Angrez Singh Rana, comisarul adjunct al districtului Kishtwar. Bilantul celor decedati ar putea creste, unii dintre cei raniti fiind in stare critica.…

- Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ. Acțiune in derulare. La accidentul de la Mogosa intervine Det BM cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, TIM, EPA SMURD și un…

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.

- Cel putin 15 oameni au murit miercuri in provincia siriana Idlib intr-o explozie produsa in apropierea unei piete din orasul Jisr al-Shoughour, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat de dp...

- Cel putin 28 de persoane au murit intr-o alunecare de teren, in weekend, in provincia Cauca, in sud-vestul Columbiei, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters potrivit news.roAlunecarea de teren, cauzata de ploi puternice, a avut loc duminica dimineata, intr-o zona rurala in apropiere de…