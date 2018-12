Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis cod rosu de canicula in ziua de Craciun pentru cea mai mare parte a Australiei, unde temperaturile vor urca pana la 47 de grade Celsius in unele zone, cu 12 grade peste temperatura medie a lunii decembrie, informeaza cotidianul The Guardian.

- In ajunul Craciunului si in primele zile de sarbatoare, meteorologii anunta temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu precipitatii slabe cantitativ si vant moderat. In zonele montane, se va depune un strat nou de zapada in timp ce in Lunca Dunarii sunt anuntate temperaturi de pana la 10 grade.

- Sfanta Parascheva. Vremea in Iași Potrivit informațiilor de pe site-ul ANM, vineri, 12 octombrie, temperatura minima va fi de 8 grade Celsius iar cea maxima de 21 de grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, iar vantul va sufla slab cu 7 m/s. Sfanta Parascheva. Vremea in Iași Sambata, 13…

- Noua prevedere va intra in vigoare din 2019 si este valabila pentru perioada mai - septembrie a fiecarui an. Arbitrul are posbilitatea de a amana o astfel de decizie, in speranta unei imbunatatiri a conditiilor de joc. Daca acest lucru nu se va intampla, meciul va fi suspendat.

- Indonezia a solicita, luni, ajutor umanitar international in contextul eforturilor tot mai disperate de cautare si salvare a victimelor seismului de 7,5 grade care a afectat insula Sulawesi, si a provocat un tsunami, cauzand cel putin 832 de decese, informeaza site-ul agentiei Dpa.

